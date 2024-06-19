Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimlerin de merak konusu olduğu sarı-lacivertlilerde gösterdikleri performansla taraftarın sevgilisi olan iki yıldız, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 09:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Geride bıraktığımız sezon son haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdüren ancak sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesi biten İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Portekizli çalıştırıcıya 2+1 yıllık imza attırdı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Kanarya'da Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yapacağı yıldız takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Dört koldan sürdüren sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Kanarya, kadroda düşünülmeyen ve iyi bir bonservis bedeliyle elinden çıkaracağı isimlerle vedalaşmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk iki ayrılık netleşti.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Jayden Oosterwolde ile Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılacak ilk isimler olacak.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Yönetimin iki oyuncu için de 30'ar milyon Euro bonservis beklentisi var.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 56 maça çıktı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Polonyalı yıldız, 13 gol ve 19 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 19 milyon Euro.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Jayden Oosterwolde ise geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 43 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Hollandalı savunma oyuncusu, 2 gollük bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı

Oosterwolde'nın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Ramos bombası! Mourinho bizzat aradı
Juve'den F.Bahçe'ye 2 yıldız!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 HAZİRAN rakamları
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
Ay Yay burcuna geçiyor: Maceralara hazır olun
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı F.Bahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı 09:40
Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri! Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri! 09:12
"Altın çocuk" "Altın çocuk" 08:44
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Haziran bugün kimin maçı var? 08:06
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor 00:38
Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! 00:38
Daha Eski
F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! 00:38
G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında 00:38
Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti 00:38
G.Saray'ın sağ kanadı uçacak! G.Saray'ın sağ kanadı uçacak! 00:38
"Bırakın beni gideyim" "Bırakın beni gideyim" 00:38
İngilizlerin gözü Semih'in üzerinde! EURO 2024 sonrası... İngilizlerin gözü Semih'in üzerinde! EURO 2024 sonrası... 00:38