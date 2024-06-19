Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi olmuşlardı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimlerin de merak konusu olduğu sarı-lacivertlilerde gösterdikleri performansla taraftarın sevgilisi olan iki yıldız, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Portekizli çalıştırıcıya 2+1 yıllık imza attırdı.
Kanarya'da Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yapacağı yıldız takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.
Dört koldan sürdüren sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Kanarya, kadroda düşünülmeyen ve iyi bir bonservis bedeliyle elinden çıkaracağı isimlerle vedalaşmayı planlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk iki ayrılık netleşti.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Jayden Oosterwolde ile Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılacak ilk isimler olacak.
Yönetimin iki oyuncu için de 30'ar milyon Euro bonservis beklentisi var.
Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 56 maça çıktı.
Polonyalı yıldız, 13 gol ve 19 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 19 milyon Euro.
Jayden Oosterwolde ise geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 43 maçta görev aldı.
Hollandalı savunma oyuncusu, 2 gollük bir performans sergiledi.
Oosterwolde'nın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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