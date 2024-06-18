Yıldız isimden Fenerbahçe'ye müjde! Jose Mourinho ikna etti
Yeni sezonda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, önemli takviyelere imza atmayı planlıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren yönetim, sözleşmesi biten isimlere yöneldi. Portekizli çalıştırıcı, yeni sözleşme imzalaması ve takımda kalması için yıldız ismi ikna etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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İstanbul'daki düzenini bozmak istemeyen Batsman için menajeri teklifleri değerlendirmeye aldı.
Hatta Galatasaray'a bile mesaj yollandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre son olarak devreye teknik direktör Jose Mourinho girdi.
Portekizli teknik adam takımda tutulmasını istediği Batshuayi ile görüşüp kadro planlamasındaki yerini anlattı.
Mourinho ile görüşmesi sonrası yumuşayan Batsman ile sezonluk 2 milyon avro garanti ücret artı yüklü miktarda da bonuslar içeren yeni bir anlaşma yapılacak.
Geçen sezon ligde Dzeko'nun yedeği durumunda olan Belçikalı ismin bu sezon daha fazla süre alması bekleniyor.
Özellikle Avrupa maçlarında 11'de şans bulan Michy Batshuayi geride kalan sezonu 43 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansla tamamladı.
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