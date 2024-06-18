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Yıldız isimden Fenerbahçe'ye müjde! Jose Mourinho ikna etti

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, önemli takviyelere imza atmayı planlıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren yönetim, sözleşmesi biten isimlere yöneldi. Portekizli çalıştırıcı, yeni sözleşme imzalaması ve takımda kalması için yıldız ismi ikna etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 13:00
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Yıldız isimden Fenerbahçe'ye müjde! Jose Mourinho ikna etti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Gündemin sıcak konusu ise Michy Batshuayi'nin durumu…

Yıldız isimden Fenerbahçe'ye müjde! Jose Mourinho ikna etti

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve opsiyonu devreye girmeyen Belçikalı forvet yeniden anlaşma için 3,2 milyon avroluk yıllık ücretinin aynısını talep etmişti.

Yıldız isimden Fenerbahçe'ye müjde! Jose Mourinho ikna etti

Ali Koç yönetimi ise rakamı aşağı çekip yeni bir teklif sunmuştu ancak anlaşma sağlanamadı.

Yıldız isimden Fenerbahçe'ye müjde! Jose Mourinho ikna etti

İstanbul'daki düzenini bozmak istemeyen Batsman için menajeri teklifleri değerlendirmeye aldı.

Yıldız isimden Fenerbahçe'ye müjde! Jose Mourinho ikna etti

Hatta Galatasaray'a bile mesaj yollandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre son olarak devreye teknik direktör Jose Mourinho girdi.

Yıldız isimden Fenerbahçe'ye müjde! Jose Mourinho ikna etti

Portekizli teknik adam takımda tutulmasını istediği Batshuayi ile görüşüp kadro planlamasındaki yerini anlattı.

Yıldız isimden Fenerbahçe'ye müjde! Jose Mourinho ikna etti

Mourinho ile görüşmesi sonrası yumuşayan Batsman ile sezonluk 2 milyon avro garanti ücret artı yüklü miktarda da bonuslar içeren yeni bir anlaşma yapılacak.

Yıldız isimden Fenerbahçe'ye müjde! Jose Mourinho ikna etti

Geçen sezon ligde Dzeko'nun yedeği durumunda olan Belçikalı ismin bu sezon daha fazla süre alması bekleniyor.

Yıldız isimden Fenerbahçe'ye müjde! Jose Mourinho ikna etti

Özellikle Avrupa maçlarında 11'de şans bulan Michy Batshuayi geride kalan sezonu 43 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansla tamamladı.

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