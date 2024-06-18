Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

Süper Lig'de hasret kaldığı şampiyonluğua ulaşmak için sezona flaş Jose Mourinho hamlesiyle başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılıklar yaşanabilir. Portekizli çalıştırıcının takımda kalmasını istediği Oosterwolde'ye talip çıktı. İngilizler, yıldız oyuncu için Galatasaray - Fenerbahçe maçının kasedini izleyecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 09:10
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TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı lacivertlirde transfer için çalışmalar sürerken yıldız isimlere sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettiren Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, İngilizler'in markajında...

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden West Ham United, yıldız oyuncuyu transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

Takvim'de yer alan habere göre; Oosterwolde'nin menajerinin geçtiğimiz hafta İngiltere'ye gittiği ve görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

Bu arada West Ham, temsilcisinden Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının kasetini istedi.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

Oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenen İngiliz kulübü, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifinde bulunacak.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

Sarı-Lacivertliler, ilk görüşmede 25-30 milyon Euro isteyecek. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen sezon maçlarını izlediği Oosterwolde'den çok etkilendiği için transfere çok sıcak bakmıyor. Bunu da her defasında yönetimle paylaşıyor.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

Geçtiğimiz sezon 42 maçta görev alan Hollandalı savunmacı 2 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

23 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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