TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek
Süper Lig'de hasret kaldığı şampiyonluğua ulaşmak için sezona flaş Jose Mourinho hamlesiyle başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılıklar yaşanabilir. Portekizli çalıştırıcının takımda kalmasını istediği Oosterwolde'ye talip çıktı. İngilizler, yıldız oyuncu için Galatasaray - Fenerbahçe maçının kasedini izleyecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 09:10
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Takvim'de yer alan habere göre; Oosterwolde'nin menajerinin geçtiğimiz hafta İngiltere'ye gittiği ve görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
Bu arada West Ham, temsilcisinden Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının kasetini istedi.
Oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenen İngiliz kulübü, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifinde bulunacak.
Sarı-Lacivertliler, ilk görüşmede 25-30 milyon Euro isteyecek. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen sezon maçlarını izlediği Oosterwolde'den çok etkilendiği için transfere çok sıcak bakmıyor. Bunu da her defasında yönetimle paylaşıyor.
Geçtiğimiz sezon 42 maçta görev alan Hollandalı savunmacı 2 gol kaydetti.
23 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Parma'dan transfer edilen Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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