TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye dev gelir! İngilizler derbinin kasedini izleyecek

Sarı-Lacivertliler, ilk görüşmede 25-30 milyon Euro isteyecek. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen sezon maçlarını izlediği Oosterwolde'den çok etkilendiği için transfere çok sıcak bakmıyor. Bunu da her defasında yönetimle paylaşıyor.