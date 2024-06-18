Sadio Mane geliyor

2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde Alman devi Bayern Münih'ten ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Sadio Mane, burada aradığını bulamadı. Sarı-lacivertli ekipte geleceği merak konusu olan Senegalli yıldız için bomba bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınına göre; Fenerbahçe, Sadio Mane transferinde büyük bir mesafe kat etti. Haberin detaylarında, sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde bu transferi bitirebileceği ve 32 yaşındaki Senegalli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisine yer verildi. Fenerbahçe ve Al-Nasrr yönetimlerinin önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapabileceklerinin de altı çizildi. Mane'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilirken, Suudi ekibiyle Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

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Mane, Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 46 resmi maçta 3950 dakika sahada kaldı. Yıldız kanat oyuncusu, bu sürelerde 19 gol ve 11 asist üreterek takımının skor yükünü Cristiano Ronaldo ile beraber sırtlayan isim olmayı başardı. Senegal Milli Takımı formasını 103 kez giyen Mane, 42 gol attı.