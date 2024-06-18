Joao Felix bombası

Yeni sezona oldukça iddialı girmeyi hedefleyen ve takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Dünyaca ünlü teknik adamın imzası sonrası Sarı Kanarya, transfer piyasasında adı en çok geçen kulüplerden biri oldu. Yabancı basında hemen her gün sarı-lacivertliler ile ilgili iddialar ortaya atılıyor. "Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak." diyen Ali Koç, dünyaca ünlü ve kaliteli oyuncularla dirsek temasında. Takımın başında Jose Mourinho'nun bulunması, özellikle yıldız futbolcular konusunda en önemli koz haline geldi. Fenerbahçe'nin geçen sezon Atletico Madrid kulübünden Barcelona'ya kiralanan Joao Felix'in durumunu araştırmak için harekete geçtiği yüksek sesle konuşulurken, Diario SPORT flaş bir iddia ortaya attı.

TEKNİK DİREKTÖR SIMEONE İLE ARASI KÖTÜ

Mourinho'nun vatandaşı Joao Felix'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye getirmek istediği iddia edildi. Mourinho'nun bu transferin olasılığı hakkında Jorge Mendes'le görüştüğü ve Felix'in transferin gerçekleşmesine Barcelona'da forma giyememesi halinde olumlu bakacağı aktarıldı. Temmuz 2019'da Benfica'ya Felix için 127 milyon euro ödeyen Atletico Madrid, genç yıldızı önce Chelsea'ye ardından Barcelona'ya kiraladı. Felix için yine ayrılık çanları çalıyor. Bunun nedeni, teknik direktör Simeone ile 24 yaşındaki oyuncunun arasının iyi olmaması. Portekizli yıldız, yeni sezonda da Barcelona'da forma giymek istediğini dile getirmişti. Ancak İspanyol ekibinin ekonomik sıkıntı yaşaması nedeniyle bu hayalinin gerçekleşmesi kolay değil. Şu ana kadar Felix'e başka talip de çıkmadı.

MOURINHO DEVREDE

Mourinho'nun, Felix ile görüşüp kulübün projesini ve hedeflerini anlatarak vatandaşını çubuklu formayı giymeye ikna etmeye çalışacak. Atletico Madrid'e dönmesi mümkün görünmeyen ve yeniden kiralanma ihtimali yüksek olan yıldız futbolcu için yapılacak maliyet araştırmasının ardından Fenerbahçe, şartları kendisine uygun görürse Atletico ile ilk resmi hamleyi kısa sürede yapabilir.

MENAJERLERİ AYNI

Sarı-lacivertliler, Atletico'yu kiralamaya ikna edebilirse, dünyaca ünlü yıldız için de Mourinho ile süper menajer Mendes'in bu transferi bitirme ihtimali çok yüksek. Mendes hem Mourinho hem de Felix'in temsilciliğini yapıyor. Fenerbahçe için bu durum avantaj olabilir. 'Süper menajer' Mendes'in bu transfer için resmi girişimlere başlaması sarı- lacivertlilere ciddi anlamda destek vermesi mesajını taşıyor.

TAM BİR HÜCUM CANAVARI

Felix hücumun her bölgesinde forma giyebilen bir yıldız. Asıl mevkisi forvet arkası olsa da forvet ve sol kanatta da görev yapabiliyor. 24 yaşında olmasına rağmen Portekiz Milli Takımı'nın formasını 39 kez giydi, 8 kez fileleri havalandırdı.