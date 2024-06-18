Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe, kadro iskeletini koruyarak nokta atışı hamleler yapmak istiyor.

Bu alanda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin ismi birçok dünya yıldızı ile anılıyordu.