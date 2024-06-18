Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

Yeni sezonun transfer planlamasını Jose Mourinho ile birlikte götüren Fenerbahçe yönetimi, dünya yıldızını listesinde bulunduruyordu. Görüşmelerde belli bir aşamaya kadar gelen kurmaylara Jose Mourinho engel oldu. Portekizli çalıştırıcı, yıldız ismin transferini veto etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 10:57 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 11:21
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Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe, kadro iskeletini koruyarak nokta atışı hamleler yapmak istiyor.

Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

Bu alanda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin ismi birçok dünya yıldızı ile anılıyordu.

Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

Ancak Kanarya'nın transfer gündemine dair şok bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun bir dünya yıldızını veto ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

JOAO FELIX'İ REDDETTİ

Ajansspor'un İspanyol basınından derlediği habere göre, teknik direktör Jose Mourinho, sezonu Barcelona'da tamamlayan vatandaşı Joao Felix'in sarı lacivertlilere transfer etmeyi reddetti.

Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

BAŞKA BİR HÜCUM OYUNCUSU ARIYOR

Haberde yer alan bir diğer detaya göre İstanbul temsilcisinin teknik patronu Mourinho, farklı bir tip hücum oyuncusu transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

BARCELONA PERFORMANSI

Bordo lacivertli formayla 44 maça çıkan Portekizli yıldız çıktığı maçlarda 24 gol atarken 10 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

Bu sezonu Barcelona'da bir önceki sezonu da Chelsea'de kiralık geçiren futbolcunun bonservisi Atletico Madrid'de bulunuyor.

Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

MADRID'İN EN PAHALI TRANSFERİ

2019/2020 sezonun başında Felix'i transfer eden Atletico Madrid 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Portekiz kulübü Benfica'ya 127 milyon Euro ödeyerek tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Bu transfer Benfica tarihininde en pahalı satışı olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti

SON İKİ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

Atletico Madrid formasıyla 4 sezonda 131 maça çıkarak 34 gol ve 18 asist üreten Portekizli forvet, son iki sezonu Chelsea ve Barcelona formaları altında kiralık olarak geçirdi.

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