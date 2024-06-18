Fenerbahçe'nin liste başı ismiydi! Jose Mourinho transferi reddetti
Yeni sezonun transfer planlamasını Jose Mourinho ile birlikte götüren Fenerbahçe yönetimi, dünya yıldızını listesinde bulunduruyordu. Görüşmelerde belli bir aşamaya kadar gelen kurmaylara Jose Mourinho engel oldu. Portekizli çalıştırıcı, yıldız ismin transferini veto etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 10:57 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 11:21
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun bir dünya yıldızını veto ettiği iddia edildi. İşte detaylar...
JOAO FELIX'İ REDDETTİ
Ajansspor'un İspanyol basınından derlediği habere göre, teknik direktör Jose Mourinho, sezonu Barcelona'da tamamlayan vatandaşı Joao Felix'in sarı lacivertlilere transfer etmeyi reddetti.
BAŞKA BİR HÜCUM OYUNCUSU ARIYOR
Haberde yer alan bir diğer detaya göre İstanbul temsilcisinin teknik patronu Mourinho, farklı bir tip hücum oyuncusu transfer etmek istiyor.
BARCELONA PERFORMANSI
Bordo lacivertli formayla 44 maça çıkan Portekizli yıldız çıktığı maçlarda 24 gol atarken 10 asist yaptı.
Bu sezonu Barcelona'da bir önceki sezonu da Chelsea'de kiralık geçiren futbolcunun bonservisi Atletico Madrid'de bulunuyor.
MADRID'İN EN PAHALI TRANSFERİ
2019/2020 sezonun başında Felix'i transfer eden Atletico Madrid 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Portekiz kulübü Benfica'ya 127 milyon Euro ödeyerek tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Bu transfer Benfica tarihininde en pahalı satışı olarak kayıtlara geçti.
SON İKİ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ
Atletico Madrid formasıyla 4 sezonda 131 maça çıkarak 34 gol ve 18 asist üreten Portekizli forvet, son iki sezonu Chelsea ve Barcelona formaları altında kiralık olarak geçirdi.
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