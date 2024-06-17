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Jose etkisi
Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması, sarı-lacivertli futbolcular üzerinde doping etkisi yarattı. Milli takımlarda olmayan birçok oyuncunun tatillerini yarıda kestiği ve Jose'nin gözüne girmek için ekstra çalışmalar yaptıkları ortaya çıktı. Futbolcular, 24 haziranda Topuk Yaylası'nda başlayacak kamp öncesinde fizik olarak hazır hale gelmek istiyorlar.
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