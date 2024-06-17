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Emre Mor'u görmek istiyorum

Jose Mourinho, geçen sezonun ikinci yarısını Karagümrük'te kiralık olarak geçiren ve Süper Lig'den birçok talibi olan Emre Mor'u yaz kampında görmek istediğini yönetime bildirdi. Jose'nin Emre için, "Çok yetenekli bir isim. Sezon başında onu görmek istiyorum. Kamptaki durumuna göre takımdaki geleceğine karar vereceğim" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Emre Mor'u görmek istiyorum
Jose Mourinho, geçen sezonun ikinci yarısını Karagümrük'te kiralık olarak geçiren ve Süper Lig'den birçok talibi olan Emre Mor'u yaz kampında görmek istediğini yönetime bildirdi. Jose'nin Emre için, "Çok yetenekli bir isim. Sezon başında onu görmek istiyorum. Kamptaki durumuna göre takımdaki geleceğine karar vereceğim" dediği öğrenildi.
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