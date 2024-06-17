Haberler Fenerbahçe 9 isim topun ağzında

9 isim topun ağzında

Gelecek sezon Süper Lig’de yabancı sayısı 12’ye düşecek. Fenerbahçe önce elindeki sayıyı azaltacak, ardından alınacak oyunculara göre de bazı isimlerle vedalaşacak. En az 9 isim ise yolcu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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9 isim topun ağzında

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması Jose Mourinho önderliğinde devam etse de kulüpte büyük bir yabancı sıkıntısı var. Şu anda Batshuayi de düşünüldüğünde kiralıklardan dönenlerle birlikte elde 20 tane yabancı oyuncu bulunuyor. Gelecek sezon Süper Lig'de yabancı sayısı 12'ye düşecek. Kritere uymak için 8 oyuncunun satılması ya da kiralanması gerekiyor. Jose'nin ilk tespitlerine göre ise takımdan ayrılacak 9 isim var.

3'Ü BELİRSİZ

Bu oyuncular; Luan Peres, Rade Krunic, Miha Zajc, Ryan Kent, Joao Pedro, Miguel Crespo, Lincoln Henrique, Omar Fayed ve Jin-ho ho... Bu 9 ismin yanı sıra yapılacak transferlere göre; Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le de vedalaşılabilir. Michy Batshuayi'nin geleceği de belirsiz. Szymanski ve Oosterwolde'nin de iyi bir bonservisle satılma durumu var. Jose, son kararı sportif direktör Branco ile birlikte verecek.

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