Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğrudan ilk 11'de oynayacak 4 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.