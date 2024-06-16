Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer görüşmesinde bulunduğu yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertliler, 61 yaşındaki teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yönetim, Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte transferde gaza bastı.
İlk olarak sol bek bölgesini güçlendiren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Doğrudan ilk 11'de oynayacak 4 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
GERSON SÜRPRİZİ
Brezilya basını, Sarı-lacivertlilerin Flamengo forması giyen Gerson'a talip olduğunu yazdı.
Bolavip'te yer alan habere göre; Jose Mourinho, Brezilyalı orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye imza atmasını istedi.
Haberde Flamengo'nun 27 yaşındaki futbolcuyu satmayı istemediği ancak Mourinho'nun talebi sonrası yapılacak teklifin değerlendirmeye alınabileceği vurgulandı.
Tam adı Gerson Santos da Silva olan futbolcu, geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 20 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Gerson'un kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
1.84 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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