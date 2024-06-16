Haberler Fenerbahçe Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer görüşmesinde bulunduğu yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 10:40
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MERT KILIÇ
Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

Süper Lig'de geçen sezon 99 puan toplayarak tarihi bir sezon geçirmesine rağmen şampiyonluk hasretine nokta koyamayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftalarda dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

Kanarya, son olarak Roma'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

Sarı-lacivertliler, 61 yaşındaki teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

Yönetim, Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte transferde gaza bastı.

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

İlk olarak sol bek bölgesini güçlendiren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

Doğrudan ilk 11'de oynayacak 4 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

GERSON SÜRPRİZİ

Brezilya basını, Sarı-lacivertlilerin Flamengo forması giyen Gerson'a talip olduğunu yazdı.

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

Bolavip'te yer alan habere göre; Jose Mourinho, Brezilyalı orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye imza atmasını istedi.

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

Haberde Flamengo'nun 27 yaşındaki futbolcuyu satmayı istemediği ancak Mourinho'nun talebi sonrası yapılacak teklifin değerlendirmeye alınabileceği vurgulandı.

Flamengo'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor

Tam adı Gerson Santos da Silva olan futbolcu, geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 20 maça çıktı.

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