Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerle henüz kontrat yenilemeyen tecrübeli futbolcu hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 13:03
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı

Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi önemli yıldızlarla görüşmelerine devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı

Yönetim, Portekizli hocanın verdiği rapor doğrultusunda ses getirecek transferlere imza atmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri de sözleşmesi biten bazı oyuncularla yola devam edilip edilmeyeceği.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı

Bu nokta Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nın kontrat durumu belirsizliğini koruyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı

Ancak Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve yönetimle yeni kontrat için görüşmelere başlayan Mert Hakan Yandaş istediği teklifi alamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı

Yönetim, 12 milyon TL senelik kazanan oyuncuya 18 milyon TL önerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı

Tecrübeli futbolcu bu miktarı düşük bulsa da istemeye istemeye kabul etti.

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