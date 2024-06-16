FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! O gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerle henüz kontrat yenilemeyen tecrübeli futbolcu hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri de sözleşmesi biten bazı oyuncularla yola devam edilip edilmeyeceği.
Bu nokta Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nın kontrat durumu belirsizliğini koruyordu.
Ancak Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve yönetimle yeni kontrat için görüşmelere başlayan Mert Hakan Yandaş istediği teklifi alamadı.
Yönetim, 12 milyon TL senelik kazanan oyuncuya 18 milyon TL önerdi.
Tecrübeli futbolcu bu miktarı düşük bulsa da istemeye istemeye kabul etti.
Ancak imza Jose onay verdikten sonra atılacak.
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