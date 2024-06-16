FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu olmuştu. Milli futbolcu, gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başardı. Yıldız futbolcunun astronomik bir teklif gelmemesi halinde takımda kalacağı açıklanırken, dünya devinin Ferdi ile ilgili planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yıldız futbolcu, geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Koç, "Sezon ortasında çok ilgilenen kulüp vardı, resmi bir teklif yok. Ferdi'nin önümüzdeki sezon bizde kalması şart ama böyle 35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz.
Mourinho ismi oyuncularda büyük bir heyecan yarattı. Belki Mourinho'dan dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edebileceğiz. Gitmek isteyenleri tutabileceğiz.
Ferdi'nin yüzde 100 takımda kalması için pozisyonumuzu aldık ama dediğim gibi astronomik bir şey gelirse oturup konuşmak durumundayız. Ferdi de 1 yıl daha Fenerbahçe'de seve seve oynar." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev ekipleri tarafından takip edilmeye devam ediyor.
Milli futbolcu, Alman ekibi Borussia Dortmund'un sol bek transferi için listesinde ikinci sırada yer alıyor.
MAATSEN OLMAZSA FERDİ
Takvim'in haberine göre; Alman ekibi, geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Ian Maatsen'i transfer edemezse; Ferdi Kadıoğlu'na yönelecek ve Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak.
Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.
Milli yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 21 milyon Euro.
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