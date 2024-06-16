Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu olmuştu. Milli futbolcu, gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başardı. Yıldız futbolcunun astronomik bir teklif gelmemesi halinde takımda kalacağı açıklanırken, dünya devinin Ferdi ile ilgili planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 15:18
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Sezon başında kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken ve lige bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, başarılı bir sezonu geride bıraksa da şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Sadece 1 yenilgi alan ve deplasmanda hiç maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, ligi 99 puanla Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Fenerbahçe'de şampiyonluk hasretine son verilememesine rağmen oynanan futbol taraftarı memnun ederken, sarı-lacivertli takımda ön plana çıkan isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Yıldız futbolcu, geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Koç, "Sezon ortasında çok ilgilenen kulüp vardı, resmi bir teklif yok. Ferdi'nin önümüzdeki sezon bizde kalması şart ama böyle 35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Mourinho ismi oyuncularda büyük bir heyecan yarattı. Belki Mourinho'dan dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edebileceğiz. Gitmek isteyenleri tutabileceğiz.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Ferdi'nin yüzde 100 takımda kalması için pozisyonumuzu aldık ama dediğim gibi astronomik bir şey gelirse oturup konuşmak durumundayız. Ferdi de 1 yıl daha Fenerbahçe'de seve seve oynar." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev ekipleri tarafından takip edilmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Milli futbolcu, Alman ekibi Borussia Dortmund'un sol bek transferi için listesinde ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

MAATSEN OLMAZSA FERDİ

Takvim'in haberine göre; Alman ekibi, geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Ian Maatsen'i transfer edemezse; Ferdi Kadıoğlu'na yönelecek ve Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız!
Tadic'ten Mourinho itirafı!
Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? | Kurban eti kaç gün bekledikten sonra kıyma yapılır?
Resimli, kısa, farklı Kurban Bayramı mesajları 2024🌹
Kurban eti kimlere verilir, kaç kişiye dağıtılır, nasıl pay edilir?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı Ferdi transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı 15:17
F.Bahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! 15:07
Tadic'ten Mourinho itirafı! Tadic'ten Mourinho itirafı! 14:31
G.Saray'dan yılın transfer bombası! G.Saray'dan yılın transfer bombası! 13:34
Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi! Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi! 13:10
Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! 13:03
Daha Eski
Hollandalı hakem Gözübüyük'ten millilere sunum Hollandalı hakem Gözübüyük'ten millilere sunum 12:24
Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... 12:14
İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek 11:42
Türkiye - Brezilya | CANLI Türkiye - Brezilya | CANLI 11:33
Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları 11:24
Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" 11:03