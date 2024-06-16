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FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ülkesi Sırbistan ile EURO 2024'te mücadele eden Dusan Tadic, İngiltere ile oynayacakları maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yıldız, yeni hocası Jose Mourinho ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 14:32
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FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, dünyada ses getiren bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Kanarya, Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın önünde düzenlenen törenle 61 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından takımdaki bazı isimlerin geleceği de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Sarı-lacivertlilerde takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Dusan Tadic geliyordu.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Sırp yıldızın Edin Dzeko ile birlikte teknik direktör İsmail Kartal'ın kararlarından rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Tadic'in, Kartal'ın takımda kalması halinde Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Mourinho'nun gelişiyle birlikte 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun takımda kalması kesinleşti.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Ülkesi Sırbistan ile EURO 2024'te mücadele eden Dusan Tadic, C Grubu'nda İngiltere ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Sırp yıldız, yeni hocası Jose Mourinho ile ilgili de konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

"MOURINHO İLE FENERBAHÇE'Yİ KONUŞTUK"

Tadic, 61 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili "Jose Mourinho ile görüştük. Görüşmemizde turnuvayı değil sadece Fenerbahçe'yi konuştuk." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten Jose Mourinho itirafı!

Dusan Tadic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 56 maça çıktı.

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