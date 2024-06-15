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Yusuf Kabadayı iddiası
Yıldızların yanı sıra genç ve potansiyelli oyuncular için de arayışta olan Fenerbahçe, rotayı Almanya'ya çevirdi. Sarılacivertli ekibin hedefinde Bayern Münih'ten Yusuf Kabadayı'nın olduğu iddia edildi. Sezonu Schalke'de bitiren 20 yaşındaki kanat için temasa geçildi. Bundesliga 2'de 23 maçta 4 golle oynayan genç oyuncunun adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyor.
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