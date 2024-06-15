TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor
Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi operasyonuna tam gaz devam eden Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre hareket eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ın gözdesi için harekete geçti. Transferde dev bir çalım atmaya hazırlanan yönetim, yıldız ismi transferde ilk öncelik yaptı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
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Jose Mourinho yönetiminde ne yapacağı konusunda yaşanan sabırsızlıkların ardından artık ilk adımların bir an önce atılması yönünde heyecan söz konusu.
İşte transfer gelişmesinin detayları...
İç transferde geleceği merak edilen isimlerin başında Mert Hakan Yandaş geliyor. Zaman zaman futbol dışı konularla gündeme gelse de takıma olan aidiyeti ve sergilediği futbolla adından söz ettiren deneyimli futbolcu ile sözlü anlaşmaya varıldı ancak kontrat imzalanmadı.
Sözleşmesi biten isimlerden biri de Michy Batshuayi. Belçikalı forvet için başkan Ali Koç Süper Lig'den farklı takımların da ilgisi olduğunu dile getirirken Fenerbahçe'nin nasıl bir sonuç alacağı da bu mevki için büyük önem taşıyor. Dzeko'nun da ayrılma ihtimali yeni arayışlara neden olabilir.
Kanarya'nın en çok zorlanacağı konulardan biri de kiralıklar. Özellikle Crespo, Joao Pedro ve Lincoln konusunda şu ana kadar net bir talip yok. Bonservisleri kadar maaşları da büyük problem olabilir. Kazançlarının bir bölümünü sarı lacivertli ekip karşılayabilir.
Hücum gücü konusunda da en iyisini yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri Alanyaspor'da yıldızı parlayan Oğuz Aydın oldu.
EURO 2024 kadrosuna seçilmediği için tartışmaları da beraberinde getiren başarılı yıldızı kadrosuna katmak isteyen yönetim, Akdeniz ekibiyle temasa geçti ancak ilk talep 6 milyon euro...
Galatasaray, Trabzonspor, Ajax ve daha önce top koşturduğu AZ Alkmaar da durumunu yakından takip ediyor.
STOPERE DEV HAMLE
Gelecek sezon şampiyonluğu elde etmek için öncelikle savunmasına önem verecek olan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'ya çok önemli bir rakip geliyor.
MATS HUMMELS BOMBASI!
Takvim'in haberine göre; Jose Mourinho'nun isteği üzerine harekete geçen yönetim, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'in peşine düştü.
Djiku ve Becao'nun geçen sezon zaman zaman yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle böyle bir hamle yapma kararı alan teknik heyet ve yönetim yıldız ismi yakından takip ediyor. Böylelikle savunma da sağlama alınmış olacak.
BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDE!
Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels için Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyor. Fenerbahçeli kurmaylar, Jose Mourinho'nun işaret ettiği deneyimli savunmacıya öncelik verdi.
Yeni sezonun kadrosunu kurma çalışmalarını sürdüren Kanarya'da Mats Hummels gündemin ilk sırasına yerleşti.
Deneyimli stoperle bir an önce anlaşmak isteyen yönetim, tüm imkanları zorlayacak.
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