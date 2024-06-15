Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi operasyonuna tam gaz devam eden Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre hareket eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ın gözdesi için harekete geçti. Transferde dev bir çalım atmaya hazırlanan yönetim, yıldız ismi transferde ilk öncelik yaptı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 12:49
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

Uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa artık ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

Sarı lacivertliler Portekizli teknik adamın istediği isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı. Transferde nokta atış yapmak isteyen Kanarya, listesine yıldız bir oyuncuyu daha aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek oyuncular, gidecek yıldızlar ve iç hamleler merakla bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

Jose Mourinho yönetiminde ne yapacağı konusunda yaşanan sabırsızlıkların ardından artık ilk adımların bir an önce atılması yönünde heyecan söz konusu.

İşte transfer gelişmesinin detayları...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

İç transferde geleceği merak edilen isimlerin başında Mert Hakan Yandaş geliyor. Zaman zaman futbol dışı konularla gündeme gelse de takıma olan aidiyeti ve sergilediği futbolla adından söz ettiren deneyimli futbolcu ile sözlü anlaşmaya varıldı ancak kontrat imzalanmadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

Sözleşmesi biten isimlerden biri de Michy Batshuayi. Belçikalı forvet için başkan Ali Koç Süper Lig'den farklı takımların da ilgisi olduğunu dile getirirken Fenerbahçe'nin nasıl bir sonuç alacağı da bu mevki için büyük önem taşıyor. Dzeko'nun da ayrılma ihtimali yeni arayışlara neden olabilir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

Kanarya'nın en çok zorlanacağı konulardan biri de kiralıklar. Özellikle Crespo, Joao Pedro ve Lincoln konusunda şu ana kadar net bir talip yok. Bonservisleri kadar maaşları da büyük problem olabilir. Kazançlarının bir bölümünü sarı lacivertli ekip karşılayabilir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

Hücum gücü konusunda da en iyisini yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri Alanyaspor'da yıldızı parlayan Oğuz Aydın oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

EURO 2024 kadrosuna seçilmediği için tartışmaları da beraberinde getiren başarılı yıldızı kadrosuna katmak isteyen yönetim, Akdeniz ekibiyle temasa geçti ancak ilk talep 6 milyon euro...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

Galatasaray, Trabzonspor, Ajax ve daha önce top koşturduğu AZ Alkmaar da durumunu yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

STOPERE DEV HAMLE
Gelecek sezon şampiyonluğu elde etmek için öncelikle savunmasına önem verecek olan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'ya çok önemli bir rakip geliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

MATS HUMMELS BOMBASI!
Takvim'in haberine göre; Jose Mourinho'nun isteği üzerine harekete geçen yönetim, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

Djiku ve Becao'nun geçen sezon zaman zaman yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle böyle bir hamle yapma kararı alan teknik heyet ve yönetim yıldız ismi yakından takip ediyor. Böylelikle savunma da sağlama alınmış olacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDE!
Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels için Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyor. Fenerbahçeli kurmaylar, Jose Mourinho'nun işaret ettiği deneyimli savunmacıya öncelik verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

Yeni sezonun kadrosunu kurma çalışmalarını sürdüren Kanarya'da Mats Hummels gündemin ilk sırasına yerleşti.

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