TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bedavaya geliyor

İç transferde geleceği merak edilen isimlerin başında Mert Hakan Yandaş geliyor. Zaman zaman futbol dışı konularla gündeme gelse de takıma olan aidiyeti ve sergilediği futbolla adından söz ettiren deneyimli futbolcu ile sözlü anlaşmaya varıldı ancak kontrat imzalanmadı.

Sözleşmesi biten isimlerden biri de Michy Batshuayi. Belçikalı forvet için başkan Ali Koç Süper Lig'den farklı takımların da ilgisi olduğunu dile getirirken Fenerbahçe'nin nasıl bir sonuç alacağı da bu mevki için büyük önem taşıyor. Dzeko'nun da ayrılma ihtimali yeni arayışlara neden olabilir.