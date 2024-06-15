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Jayden'e Ada'dan talip

Bu sezon patlama yapan Jayden Oosterwolde'ye Ada'dan talip çıktı. Premier Lig ekibi West Ham United, 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu yakından takip ediyor. Sezon içinde de izleyen İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye önümüzdeki günlerde resmi teklif sunabilir. Sarı-lacivertliler, stoper ve sol bekte etkili bir performans gösteren genç oyuncuyu bu sezon bırakmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Jayden'e Ada'dan talip
Bu sezon patlama yapan Jayden Oosterwolde'ye Ada'dan talip çıktı. Premier Lig ekibi West Ham United, 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu yakından takip ediyor. Sezon içinde de izleyen İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye önümüzdeki günlerde resmi teklif sunabilir. Sarı-lacivertliler, stoper ve sol bekte etkili bir performans gösteren genç oyuncuyu bu sezon bırakmayı düşünmüyor.
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