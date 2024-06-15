Fenerbahçe yeni sezona başlıyor

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 22 Haziran Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak. Yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.

3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 2024-25 sezonuna 22 Haziran'da Avusturya kampıyla başlayacak. Kamp döneminde 6 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker (19.00), 10 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split (19.00), 13 Temmuz'da da Fransa takımı Strasbourg (18.30) ile hazırlık maçı oynayacak.