FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe yeni sezona Jose Mourinho hamlesiyle giriş yaptı. İmzayı attıktan sonra transfer operasyonuna başlayan Portekizli çalıştırıcı sol kanat için vatandaşı Jota Silva'ya kancayı taktı. İşte Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız için teklif edeceği rakam... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Bu görüşmede Mourinho, Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre Emile Hojbjerg'in alınmasını istedi.
Tecrübeli teknik adam Hojbjerg dışında bir yıldız oyuncunun ismini daha yönetime verdi.
Takvim'in haberine göre bu ismin ise Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'te forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jota Silva olduğu ortaya çıktı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Silva'nın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
Fenerbahçe Yönetimi'nin Portekizli yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği ve 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
Kariyerinde Portekiz dışında hiçbir takımda forma giymeyen Silva geride kalan sezonda 42 karşılaşmada boy gösterdi.
Jota Silva bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 7 de asiste imza attı.
Genç yıldız, Portekiz Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.
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