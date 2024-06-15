Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe yeni sezona Jose Mourinho hamlesiyle giriş yaptı. İmzayı attıktan sonra transfer operasyonuna başlayan Portekizli çalıştırıcı sol kanat için vatandaşı Jota Silva'ya kancayı taktı. İşte Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız için teklif edeceği rakam... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 10:16
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig sona erdikten hemen sonra Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu açıklamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

61 yaşındaki teknik adam imza töreninden hemen sonra yönetimle transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

Bu görüşmede Mourinho, Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre Emile Hojbjerg'in alınmasını istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

Tecrübeli teknik adam Hojbjerg dışında bir yıldız oyuncunun ismini daha yönetime verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

Takvim'in haberine göre bu ismin ise Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'te forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jota Silva olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Silva'nın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe Yönetimi'nin Portekizli yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği ve 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

Kariyerinde Portekiz dışında hiçbir takımda forma giymeyen Silva geride kalan sezonda 42 karşılaşmada boy gösterdi.

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