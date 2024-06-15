FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! İşte ödenecek rakam

Tecrübeli teknik adam Hojbjerg dışında bir yıldız oyuncunun ismini daha yönetime verdi.

Takvim'in haberine göre bu ismin ise Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'te forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jota Silva olduğu ortaya çıktı.