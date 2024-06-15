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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, transfer listesini belirledi. Kadroya nokta atışı yıldızları takviye etmek isteyen Portekizli çalıştırıcı, yönetime 4 oyuncunun ismini verdi. İşte o yıldızlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 12:14
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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürürken yaptığı analizler doğrultusunda takviyeler istedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, en az 1 stoper, 1 ön libero ve 2 kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

Portekizli hocanın, takımı genel anlamda yavaş bulduğunu raporladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

Hem Tadic hem İrfan Can Kahveci ile iki kanatta da ağır kalındığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, sol kanat için hızlı ve dribbling yeteneği iyi olan bir isim alınması gerektiğinin altını çizdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

Sözleşmesi sona eren solda forma giyen Joshua King takımdan ayrılırken, Ryan Kent'e de kendisine kulüp bulması söylendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

6 NUMARAYA TRANSFER!
Mou'nun raporunun önceliklerinden diğeri, 6 numara pozisyonu...

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

Fred'in yanına sert bir orta saha isteyen deneyimli teknik adam, geçen sezon kiralanan ve bu dönem bonservisi zorunlu alınacak Rade Krunic'in tarzını yumuşak ve ağır buluyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

Oyun kurgusunda önemli bir yer tutan ön libero işini sıkı tutan Mourinho, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

Portekizli teknik direktör, yerli kontenjanındaki İsmail Yüksek'i de takımda tutarak rekabeti artırmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

Yönetim, hocanın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

İşte sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan 4 yıldız isim:

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız

MARIO HERMOSO

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