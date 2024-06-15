FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! İşte istediği 4 yıldız
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, transfer listesini belirledi. Kadroya nokta atışı yıldızları takviye etmek isteyen Portekizli çalıştırıcı, yönetime 4 oyuncunun ismini verdi. İşte o yıldızlar...
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Hem Tadic hem İrfan Can Kahveci ile iki kanatta da ağır kalındığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, sol kanat için hızlı ve dribbling yeteneği iyi olan bir isim alınması gerektiğinin altını çizdi.
Sözleşmesi sona eren solda forma giyen Joshua King takımdan ayrılırken, Ryan Kent'e de kendisine kulüp bulması söylendi.
6 NUMARAYA TRANSFER!
Mou'nun raporunun önceliklerinden diğeri, 6 numara pozisyonu...
Fred'in yanına sert bir orta saha isteyen deneyimli teknik adam, geçen sezon kiralanan ve bu dönem bonservisi zorunlu alınacak Rade Krunic'in tarzını yumuşak ve ağır buluyor.
Oyun kurgusunda önemli bir yer tutan ön libero işini sıkı tutan Mourinho, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı.
Portekizli teknik direktör, yerli kontenjanındaki İsmail Yüksek'i de takımda tutarak rekabeti artırmayı hedefliyor.
Yönetim, hocanın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
İşte sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan 4 yıldız isim:
MARIO HERMOSO
PIERRE-EMILE HOJBJERG
OĞUZ AYDIN
MARTIN TERRIER
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