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Dortmund'un gözü Ferdi'de

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Napoli ve Arsenal'in takibinde olan 24 yaşındaki oyuncu için Borussia Dortmund da nabız yokluyor. Alman devi, geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ian Maatsen'de mutlu sona ulaşamazsa; Ferdi'ye yönelecek. Dortmund, sarı-lacivertli ekibin kapısını cazip bir teklifle çalmayı düşünüyor. Fenerbahçe ise göndermeye sıcak bakmıyor. Ferdi'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Dortmund'un gözü Ferdi'de

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Napoli ve Arsenal'in takibinde olan 24 yaşındaki oyuncu için Borussia Dortmund da nabız yokluyor. Alman devi, geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ian Maatsen'de mutlu sona ulaşamazsa; Ferdi'ye yönelecek. Dortmund, sarı-lacivertli ekibin kapısını cazip bir teklifle çalmayı düşünüyor. Fenerbahçe ise göndermeye sıcak bakmıyor. Ferdi'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

AYIN EN CENTİLMENİ

TFF, sarı-lacivertli ekibin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu mayıs ayının en centilmen oyuncusu seçti. Gerekçe açıklamasında, "Ferdi, başarılı sportif performansından bağımsız olarak, rakibe, hakemlere ve taraftarlara karşı dürüst ve saygılı, oyun içinde ise futbol odaklı tavır ve davranışları ile tanınmaktadır. 3327 dakikada sezonu sadece 3 sarı kartla ve hiç kırmızı kart görmeden tamamlamıştır" denildi.

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