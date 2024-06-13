TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...
Seçimi atlatan Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda gaza basan yönetim, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Serhou Guirassy için pazarlık masasına oturdu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Takvim'in haberine göre; F.Bahçe'nin de golcü futbolcu için bu bedeli gözden çıkardığı ve 28 yaşındaki yıldızı ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.
Yıldız futbolcuya Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlardan da teklifler olduğu belirtiliyor.
Bu sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan tecrübeli golcü, söz konusu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırdı.
Maç başına 1 gol ortalama ile oynayan yıldız futbolcuya güncel verilere göre; 50 milyon Euro market değeri biçiliyor.
SERHOU GUIRASSY KİMDİR?
Serhou Guirassy, 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya geldi. Futbola Amilly altyapısında başladı.
Sırasıyla Montargis B, Lavallois U17, Lavallois U19, Lavallois'te forma giydikten sonra 2015 yazında 500 bin Euro'ya Lille'e transfer oldu.
2016 yazında 3.8 milyon Euro'ya Köln'ün yolunu tutan Gineli santrfor, 2019 yazında ise 6 milyon Euro'ya Amiens'e imza attı.
Sadece 1 yıl sonra Rennes 1.87'lik forveti 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Burada 3 yıl forma giydikten sonra 2023'te 9 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer oldu.
Alman ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro...
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