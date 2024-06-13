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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

Seçimi atlatan Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda gaza basan yönetim, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Serhou Guirassy için pazarlık masasına oturdu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

Sarı-Lacivertliler'in Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Gineli golcü Serhou Guirassy için masada olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

Bundesliga ekibiyle müthiş bir sezon geçiren yıldız futbolcunun 2 yıl daha kontratı olmasına rağmen sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

Takvim'in haberine göre; F.Bahçe'nin de golcü futbolcu için bu bedeli gözden çıkardığı ve 28 yaşındaki yıldızı ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

Yıldız futbolcuya Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlardan da teklifler olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

Bu sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan tecrübeli golcü, söz konusu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

Maç başına 1 gol ortalama ile oynayan yıldız futbolcuya güncel verilere göre; 50 milyon Euro market değeri biçiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

SERHOU GUIRASSY KİMDİR?

Serhou Guirassy, 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya geldi. Futbola Amilly altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

Sırasıyla Montargis B, Lavallois U17, Lavallois U19, Lavallois'te forma giydikten sonra 2015 yazında 500 bin Euro'ya Lille'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

2016 yazında 3.8 milyon Euro'ya Köln'ün yolunu tutan Gineli santrfor, 2019 yazında ise 6 milyon Euro'ya Amiens'e imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

Sadece 1 yıl sonra Rennes 1.87'lik forveti 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Tam 20 milyon Euro...

Burada 3 yıl forma giydikten sonra 2023'te 9 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer oldu.

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