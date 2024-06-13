TRANSFER HABERİ: Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Rade Krunic'le yollar ayrılıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında takıma gelen ancak beklentileri karşılayamayan Boşnak oyuncuya talip çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da takımdan gönderilmesine onay verdiği 30 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Kanarya'da 12 Süper Lig maçında forma giyen Rade Krunic, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.
Sergilediği futbolla hayal kırıklığı yaratan Krunic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da planları arasında yer almıyor.
Gözden çıkarılan isimlerden biri olan tecrübeli oyuncuya yaz transfer döneminde veda edilecek.
YENİ ADRESİ ARABİSTAN
Geçen sezonun ikinci yarısında takıma gelen ancak beklentileri karşılayamayan Boşnak oyuncuya Suudi ekibi Al-Fayha talip oldu.
Teknik direktör Vuk Rasovic'in listesinin üst sıralarında yer alan Krunic için Suudi ekibinin teklif yapacağı belirtildi.
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