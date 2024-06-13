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TRANSFER HABERİ: Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Rade Krunic'le yollar ayrılıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında takıma gelen ancak beklentileri karşılayamayan Boşnak oyuncuya talip çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da takımdan gönderilmesine onay verdiği 30 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 09:50
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TRANSFER HABERİ: Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Rade Krunic'le yollar ayrılıyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak futbolcu, beklenen katkıyı veremedi.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Milan'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla taraftarın tepkisini çekti.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Kanarya'da 12 Süper Lig maçında forma giyen Rade Krunic, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Sergilediği futbolla hayal kırıklığı yaratan Krunic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da planları arasında yer almıyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Gözden çıkarılan isimlerden biri olan tecrübeli oyuncuya yaz transfer döneminde veda edilecek.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

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Geçen sezonun ikinci yarısında takıma gelen ancak beklentileri karşılayamayan Boşnak oyuncuya Suudi ekibi Al-Fayha talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Vuk Rasovic'in listesinin üst sıralarında yer alan Krunic için Suudi ekibinin teklif yapacağı belirtildi.

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