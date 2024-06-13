Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın sistemini kullanacak
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon öncesi tüm takımı masaya yatırmış durumda. Kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren Portekizli hocanın takımla ilgili ilk raporu ortaya çıktı. Mourinho'nun oyun planıyla ilgili İsmail Kartal detayı dikkat çekti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 10:24 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 10:26
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İLK RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Sarı-lacivertli takımda yeni sezon öncesi ilk hedef bu olacak.
Takımın oyun temposunu yukarı çekmeyi hedefleyen Mourinho, transfer taleplerini de bu yönde yapıyor.
İSMAİL KARTAL DÖNEMİNDEKİ SİSTEM
Milliyet'in haberine göre; İsmail Kartal döneminde de önde baskıyla topu kazanmaya çalışan sarı-lacivertli oyuncular Mourinho döneminde bunu daha da artıracak.
OYUNCULARINA MESAJI VERDİ
Tecrübeli teknik adamın oyuncularla yaptığı ilk görüşmede, "Eğer kazanmak, güçlü bir takım olmak istiyorsak daha tempolu oynamalıyız" dediği öğrenildi.
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