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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın sistemini kullanacak

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon öncesi tüm takımı masaya yatırmış durumda. Kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren Portekizli hocanın takımla ilgili ilk raporu ortaya çıktı. Mourinho'nun oyun planıyla ilgili İsmail Kartal detayı dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 10:24 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 10:26
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın sistemini kullanacak

Fenerbahçe'de Ali Koç'un tekrar başkan seçilmesinin ardından gözler yeni sezona çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın sistemini kullanacak

Sarı-lacivertlilerde transferler merak edilirken teknik direktör Jose Mourinho, imzayı atmasının ardından tüm takımı adeta masaya yatırdı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın sistemini kullanacak

İLK RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Portekizli çalıştırıcının ilk raporunda takımın yavaş olduğu ve daha hızlı oynaması gerektiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın sistemini kullanacak

Sarı-lacivertli takımda yeni sezon öncesi ilk hedef bu olacak.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın sistemini kullanacak

Takımın oyun temposunu yukarı çekmeyi hedefleyen Mourinho, transfer taleplerini de bu yönde yapıyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın sistemini kullanacak

İSMAİL KARTAL DÖNEMİNDEKİ SİSTEM
Milliyet'in haberine göre; İsmail Kartal döneminde de önde baskıyla topu kazanmaya çalışan sarı-lacivertli oyuncular Mourinho döneminde bunu daha da artıracak.

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