Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın sistemini kullanacak

Takımın oyun temposunu yukarı çekmeyi hedefleyen Mourinho, transfer taleplerini de bu yönde yapıyor.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİNDEKİ SİSTEM

Milliyet'in haberine göre; İsmail Kartal döneminde de önde baskıyla topu kazanmaya çalışan sarı-lacivertli oyuncular Mourinho döneminde bunu daha da artıracak.