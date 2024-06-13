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FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko'nun son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geride bıraktığımız sezonda attığı gollerle dikkat çeken Boşnak futbolcuya Arabistan Ligi sonrası bir talip daha çıktı. Yıldız oyuncunun eski takım arkadaşı transferde devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 17:22
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FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay

Fenerbahçe forması giyen Boşnak golcü Edin Dzeko için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay

HAJDUK SPLIT TALİP OLDU!
Ajansspor'un Hırvat basınından derlediği habere göre; Hajduk Split, deneyimli hücum oyuncusunu transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay

Bu transfer için Dzeko'nun Roma'dan eski takım arkadaşının devreye girdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay

KALINIC DEVREYE GİRDİ!
Haber detayında, Edin Dzeko'nun Roma'dan takım arkadaşı olan Hırvat futbolcu Nikola Kalinic'in bu transferde devreye girdiği ve Dzeko'yu ikna etmek için seferber olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay

ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR!
İlerleyen yaşına rağmen formunu koruyan Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgisi sürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay

TRT Spor'un haberine göre; Bosnalı golcüye, Suudi Arabistan'dan senelik 20 milyon Euro seviyesinda maaş teklif edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay

SON KARAR DZEKO'NUN!
Öte yandan Milliyet'in haberinde, Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Edin Dzeko için, Sarı-Lacivertli yönetimin son kararı yıldız isme bıraktığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay

Edin Dzeko, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay

Bosna Hersekli milli futbolcu, bu maçlarda 25 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

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