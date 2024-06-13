FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko'nun son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geride bıraktığımız sezonda attığı gollerle dikkat çeken Boşnak futbolcuya Arabistan Ligi sonrası bir talip daha çıktı. Yıldız oyuncunun eski takım arkadaşı transferde devreye girdi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
HAJDUK SPLIT TALİP OLDU!
KALINIC DEVREYE GİRDİ!
Haber detayında, Edin Dzeko'nun Roma'dan takım arkadaşı olan Hırvat futbolcu Nikola Kalinic'in bu transferde devreye girdiği ve Dzeko'yu ikna etmek için seferber olduğu belirtildi.
ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR!
İlerleyen yaşına rağmen formunu koruyan Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgisi sürüyor.
TRT Spor'un haberine göre; Bosnalı golcüye, Suudi Arabistan'dan senelik 20 milyon Euro seviyesinda maaş teklif edildi.
SON KARAR DZEKO'NUN!
Öte yandan Milliyet'in haberinde, Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Edin Dzeko için, Sarı-Lacivertli yönetimin son kararı yıldız isme bıraktığı kaydedildi.
Edin Dzeko, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maçta forma giydi.
Bosna Hersekli milli futbolcu, bu maçlarda 25 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.
Dzeko'nun, Sarı-Laciverlti kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
DİĞER