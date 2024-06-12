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Liva'yı Mou ikna etti
Trabzonspor maçı sonrasında yaşananlar sonrasında Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Dominik Livakovic'i Jose Mourinho ikna etti. Hırvatistan Milli Takım kampını ziyaret ettiği gün Liva'ya özel bir görüşme yapan Jose'nin "Senin ayrılmanı istemiyorum. Birlikte büyük başarılar elde edeceğiz" dediği ve Hırvat eldivenin de "Siz varsanız ben de varım" diyerek kalacağının garantisini verdiği öğrenildi.
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