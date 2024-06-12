İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Inter'in yıldızı için...
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hem yerli hem yabancı oyuncu transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin listesine yeni isimler girmeye devam ediyor. Bu isimlerden sonuncusu İtalyan devi Inter'den. Çizme basını da sarı lacivertli ekibin yıldız isim için gözden çıkardığı rakamı duyurdu. (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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İtalyan medyasına göre sarı lacivertliler, İnter'in Arjantinli yıldızı Joaquin Correa'nın peşinde.
Geride kalan sezonda Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 19 maçta gol veya asist üretemedi.
İtalyan medyası İnter'in forvet arkası Correa için Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro+2 milyon Euro bonus teklif ettiğini iddia etti.
İnter'in beklentisinin ise 10 milyon Euro olduğu vurgulandı. Çizme basınına göre Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'ın da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Arjantin Milli Takımı'nda 19 kez boy gösteren Correa, 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, İnter ve Marsilya dışında Lazio, Sevilla ve Sampdoria takımlarının formasını giydi.
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