İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Inter'in yıldızı için...

Geride kalan sezonda Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 19 maçta gol veya asist üretemedi.

İtalyan medyası İnter'in forvet arkası Correa için Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro+2 milyon Euro bonus teklif ettiğini iddia etti.