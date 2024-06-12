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İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Inter'in yıldızı için...

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hem yerli hem yabancı oyuncu transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin listesine yeni isimler girmeye devam ediyor. Bu isimlerden sonuncusu İtalyan devi Inter'den. Çizme basını da sarı lacivertli ekibin yıldız isim için gözden çıkardığı rakamı duyurdu. (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Inter'in yıldızı için...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu rapor doğrultusunda devam ediyor.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Inter'in yıldızı için...

Takvim'in haberine göre, Mourinho, kalmasını ve gönderilmesini istediği isimleri belirledi. Bu liste doğrultusunda sarı lacivertli kurmaylar da çalışmalarına başladı.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Inter'in yıldızı için...

Fenerbahçe'nin transfer listesine yeni isimlerin girdiği de öğrenilirken, bu isimlerden sonuncusu Serie A'dan.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Inter'in yıldızı için...

İtalyan medyasına göre sarı lacivertliler, İnter'in Arjantinli yıldızı Joaquin Correa'nın peşinde.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Inter'in yıldızı için...

Geride kalan sezonda Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 19 maçta gol veya asist üretemedi.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Inter'in yıldızı için...

İtalyan medyası İnter'in forvet arkası Correa için Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro+2 milyon Euro bonus teklif ettiğini iddia etti.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Inter'in yıldızı için...

İnter'in beklentisinin ise 10 milyon Euro olduğu vurgulandı. Çizme basınına göre Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'ın da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Inter'in yıldızı için...

Arjantin Milli Takımı'nda 19 kez boy gösteren Correa, 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, İnter ve Marsilya dışında Lazio, Sevilla ve Sampdoria takımlarının formasını giydi.

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