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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon kadro planlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Portekizli hocanın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, transfer operasyonunu hummalı bir şekilde yürütüyor. Mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu olan Kanarya'da Mourinho'nun yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 11:35
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından gözler yeni yönetim kurulundaki görev dağılımlarına ve heyecanla beklenen transfer bombalarına çevrildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızlarla temaslarda bulunuyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

Kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

Kanarya'nın birçok yıldızı, Avrupa'nın çeşitli takımlarının transfer radarında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

BRANCO'DAN TRANSFER CEVABI
Öte yandan Jose Mourinho'nun basın toplantısında transferler için konuşan Mario Branco, şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

"Transferlerle ilgili bir yorum yapmam gerekirse, sizlere birkaç şey netleştirmek isterim. Ben transfer şampiyonu olmak istemiyorum, ben mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum."

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

"Yazın şampiyon olarak şampiyon olmazsınız, bence geçen sene transferler anlamında iyi bir iş çıkarttık, ben tabii ki biraz taraflıyım ama iyi tutturma oranımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zaman da başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, scoutlarımıza ve Okan'a geçen seneki transfer döneminde yaptıklarımız için teşekkür etmek istiyorum."

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

"Ama ben sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir şey yaptık. Takım hem performans anlamında hem de istatistik anlamında iyi bir iş çıkarttı. Ama dünyada ki her takım gibi geliştirecek çok noktamız var ve bunu yapacağız. Ama biz istikrar istiyoruz çünkü ev temelinden inşa etmeye başlanır, çatısından değil."

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

"Ama benim yönetici vizyonum olarak ilk önce hoca; kadromuzda güçlü olduğumuz ve zayıf olduğumuz yerleri belirler, çünkü hocamızın da çok güzel belirttiği gibi her hocanın kendi vizyonu, metodu, yöntemi vardır. Bu çerçevede nasıl takımı daha da güçlendireceğiz buna yöneleceğiz. Hocamızın istediği profilleri biliyoruz."

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

"Pazarda hocamızın bize belirtmiş olduğu profile uyan oyuncuları biliyoruz ama başta da belirtmiş olduğum gibi şu an kulübümüz için özel bir dönemden geçiyoruz. Seçimler olduğu için dolayısıyla karar verebilmek için o istikrarı sağlamak kolay değil ama önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız."

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

"Çünkü hocamızın dediği gibi zorlu bir yaz olacak. Avrupa Şampiyonası, izine giden oyuncular, çok erken oynayacağımız Şampiyonlar Ligi ön elemeleri. Tabii ki Şampiyonlar Ligi de bizler için çok büyük bir hedef, dinamik olmamız gerekiyor ve aynı zamanda markete yaklaşımımızla esnek olmamız gerekiyor ama başkanımıza gösterdiği yönetim biçimi için teşekkür ediyorum, çünkü onun karşıladığı finansal şartlarla Jose Mourinho'nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum."

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe'de mevcut oyuncular hakkında da kararlar verilmeye başlandı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

Teknik direktör Jose Mourinho, kadrodaki oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

1 transferi özellikle isteyen Portekizli hoca, 6 yıldızın da kadroda kalmasını istediğini iletti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Osayi Samuel, Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde'yi elinde tutmaya çalışacak.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ İSTİYOR!
Yeni sezonda Türk statüsünde ilk 11 oynayabilecek isimler değer kazanırken Mourinho'nun geçen sezon kiralık oynayan stoper Çağlar Söyüncü'yü de istediği bilgisi geldi.

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