Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 1 transfer ve 6 futbolcu...

"Yazın şampiyon olarak şampiyon olmazsınız, bence geçen sene transferler anlamında iyi bir iş çıkarttık, ben tabii ki biraz taraflıyım ama iyi tutturma oranımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zaman da başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, scoutlarımıza ve Okan'a geçen seneki transfer döneminde yaptıklarımız için teşekkür etmek istiyorum."

"Ama ben sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir şey yaptık. Takım hem performans anlamında hem de istatistik anlamında iyi bir iş çıkarttı. Ama dünyada ki her takım gibi geliştirecek çok noktamız var ve bunu yapacağız. Ama biz istikrar istiyoruz çünkü ev temelinden inşa etmeye başlanır, çatısından değil."