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Correa düellosu
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İnter'in gözden çıkardığı Joaquin Correa'nın peşinde olduğunu yazdı. Haberde; iki takımın da İnter'le pazarlık halinde olduğu ve 10 milyon euroluk bonservisi düşürmeye çalıştıkları bilgisi paylaşıldı. Geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Correa, 19 maçta 682 dakika süre alırken, skor katkısı yapamadı.
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