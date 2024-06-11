Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası bombalar bir bir patlayacak. Seçim sonrası transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler sürpriz bir ismi listesine ekledi. Mourinho'nun arkadaşı Fenerbahçe için Inanis Hagi müjdesini verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 10:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

Başkanlık seçimi sonrası harekete geçen sarı lacivertli yönetim Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

Yaz transfer dönemine damga vurması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

Sarı lacivertler, adı Galatasaray ile anılan yıldız Ianis Hagi ile ilgilenmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Victor Becali, Fenerbahçe'nin Ianis Hagi'yi transfer edebileceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

Becali, "Fenerbahçe'ye gidebileceğini şimdiden doğrulayamayız ama yakın gelecekte her şey olabilir" dedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını da Ianis'in Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu iddia etmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

İstanbul doğumlu olan Ianis Hagi Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

Geçtiğimiz sezon 28 maçta görev alan Rumen yıldız 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

25 yaşındaki futbolcu devre arasında Deportivo Alaves'e kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

Bonservisi Rangers'te olan Hagi'nin 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...

10 numara ve kanatlarda görev alan oyuncunun piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Casper
Ömer Üründül'den Montella'ya sert eleştiri!
DİĞER
Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı sonrası Montella için olay sözler! "Tek sıkıntısı Samet sevdası..."
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya gelecek! 18 yıl sonra kritik ziyaret
Tüm kariyeri boyuncu 189 milyon Euro bonservis ödendi! Yeri rotası F.Bahçe
F.Bahçeli taraftarlara Mane müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tüm kariyeri boyuncu 189 milyon Euro bonservis ödendi! Yeri rotası F.Bahçe
Efes uzattı
2023 YKS ne zaman açıklandı? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 11 HAZİRAN rakamları
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULA | 2024 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ömer Üründül'den Montella'ya sert eleştiri! Ömer Üründül'den Montella'ya sert eleştiri! 09:14
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Haziran bugün kimin maçı var? 08:11
Gürcistan, Kazaklar’ı yendi Gürcistan, Kazaklar’ı yendi 01:58
U19’lar 3’te 3’le şampiyon U19’lar 3’te 3’le şampiyon 01:56
Mehmet Topal imzayı atıyor Mehmet Topal imzayı atıyor 01:55
Celtics rekora çok yakın Celtics rekora çok yakın 01:52
Daha Eski
Büyükelçiliğe ziyaret Büyükelçiliğe ziyaret 01:50
Efes uzattı Efes uzattı 01:48
Nefesi yetmedi Nefesi yetmedi 01:46
Aman dikkat! Aman dikkat! 01:44
Montella: Endişem yok çünkü... Montella: Endişem yok çünkü... 01:29
Milliler hazırlık maçında kaybetti! Milliler hazırlık maçında kaybetti! 01:29