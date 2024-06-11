TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ianis Hagi sürprizi! Mourinho'nun arkadaşı...
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası bombalar bir bir patlayacak. Seçim sonrası transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler sürpriz bir ismi listesine ekledi. Mourinho'nun arkadaşı Fenerbahçe için Inanis Hagi müjdesini verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı lacivertler, adı Galatasaray ile anılan yıldız Ianis Hagi ile ilgilenmeye başladı.
Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Victor Becali, Fenerbahçe'nin Ianis Hagi'yi transfer edebileceğini söyledi.
Becali, "Fenerbahçe'ye gidebileceğini şimdiden doğrulayamayız ama yakın gelecekte her şey olabilir" dedi.
Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını da Ianis'in Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu iddia etmişti.
İstanbul doğumlu olan Ianis Hagi Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu.
Geçtiğimiz sezon 28 maçta görev alan Rumen yıldız 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
25 yaşındaki futbolcu devre arasında Deportivo Alaves'e kiralanmıştı.
Bonservisi Rangers'te olan Hagi'nin 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
10 numara ve kanatlarda görev alan oyuncunun piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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