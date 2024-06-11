Kazanan Fenerbahçe olsun

Pazar günü Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık yarışını Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım, dün sarı-lacivertli camiaya seslendi. Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bundan yaklaşık 3 hafta önce, ben ve arkadaşlarım her şeyden çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk. Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk.

ÖLÜ TOPRAĞINI KALDIRDIK

Olağan seçimli kongrede, Sayın Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun. Fenerbahçe'deki ölü toprağını kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız."

DÜNYA BİZİ KONUŞACAK

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Hulusi Belgü, "Fenerbahçe'ye hizmet hakikaten heyecan verici. Takımımızı, devletimizi, milletimiz temsil etmek ve iyi sonuçlar elde etmek için tüm gayreti göstereceğiz. Avrupa ve dünya Fenerbahçe'yi çok konuşacak" dedi.