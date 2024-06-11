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Ianis Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Victor Becali, Fenerbahçe'nin Ianis Hagi'yi transfer edebileceğini söyledi. Becali, "Fenerbahçe'ye gidebileceğini şimdiden doğrulayamayız ama yakın gelecekte her şey olabilir" dedi. Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını da Ianis'in Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu iddia etmişti.
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