Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak

Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulu bugün Ülker Stadı'nda yapılacak. 6 yıldır kulübü yöneten mevcut başkan Ali Koç ile 1998- 2018 yılları arasında kulübün başında olan Aziz Yıldırım yarışacak. Statta kapılar saat 09.00'da açılacak ve oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak. 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var. Ancak bugün 38 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. 47 sandık kurulacak ve oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. 2018'deki seçimde 21 bin 500 üye oy kullanmış 16 bin 92 oy alan Ali Koç başkan seçilmişti.