Dev yüzleşme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Başkan Adayı Aziz Yıldırım'a canlı yayına çıkma teklifi yaptı. Aziz Yıldırım'ın teklifi kabul etmesinin ardından ikili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Programın başında ve sonunda Aziz Yıldırım ile Ali Koç, birbrileriyle tokalaşarak öpüştü. Bir TV kanalında yayınlanan program öncesinde iki başkan adayının yanında yer alan yönetici ve görevliler arasında kısa bir gerginlik yaşandığı da iddia edildi.

'BİR TEK FUTBOLDA SIKINTI VAR'

Programda ilk söz alan isim Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım, "Ali Koç bugün konuşma yapmış ben dinlemedim. Son bölümünde enteresan bir çağrı söylemiş. Bizim anti- fener lobisinden dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor. Bunun için beraber mücadele edelim.... Bu isteği için Ali Bey ile buluşmak istedim. Anti-lobiden siz ne kastediyorsunuz ben ne kastediyorum oradan başlayalım. Aliciğim 6 senedir iyi bir şey yok ki? Benim de son 4 senem kötü. Amatörlerden bahsetmeyelim. Amatörlerin kurucusu benim. 1907 Derneği kadınları kapatıyordu. Amatörleri kurduk. Bir tek Futbol burada sıkıntılı" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜNLEŞMEYE ENGEL OLUYOR'

Mevcut Başkan ve başkan adayı Ali Koç ise "Öncelikle teşekkür ederiz son dakika. Sayın Başkan beni aradı dedi ki ulusal kanala çıkalım. Ben Fenerbahçe TV istemiştim. 'Moderatörsüz yapalım' dedi. Bazı arkadaşlar dedi ki moderatörsüz olmaz... Ben uzun zamandır bu görüşmeyi istiyordum. Bu masadan kalktığımız zaman bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. Bu 2 kişinin arasındaki kırgınlık, kızgınlık bu camianın birleşmesine bütünleşmesine engel oluyor. Ben uzun zamandır bunu istiyordum. 20 yıldır en çok sizin döneminizde bizim dönemimizde de olağan akışla anlatılmayacak şeyler yaşadık. Bu sene yaşadıklarımız... Ben başkan olduğum takdirde sayın Aziz Yıldırım istiyorsa destek olmak amenna, kendisi başkan olduktan sonra bizim yapabileceğimiz bir şey varsa ben geçmişi kapatırım." açıklamalarında bulundu.

6 YILDIR NEDEN ŞAMPİYONLUK YOK?

AZİZ YILDIRIM: 6 yıldır neden şampiyon olamıyoruz? Bunu anlatır mısın?

ALİ KOÇ: 1- Kötü tercihler, kötü hoca, kötü planlama. Sizin bıraktığınız takımdan dolayı biliyorsunuz sattığımız kadar alabiliyorduk. Sizin borçlanarak aldığınız gayrimenkulleri TFF'ye veremiyoruz limit artsın diye. 2. senede bile 26. haftada şampiyonluğun en büyük adayı bizdik ama ondan sonra hakemler doğradı bizi. Kadim dostunuz Mehmet Uçum devreye girdi.

AZİZ YILDIRIM: Senin de dostun...

ALİ KOÇ: Ben hayatımda bir kere gördüğüm adamla eksik bilgiyle insanları yönlendiremezsin. Bu seçim için ne kadar harcadınız sosyal medyaya?

AZİZ YILDIRIM: Hiç. Benim sosyal medyayla hiçbir işim yok.

ALİ KOÇ: Sorunuza geleyim... Sonra bir Sivas maçı ucundan kaçırdık. Prangaları attığımız gibi Jorge Jesus'u getirdik. Hoca kendisi söyledi 'Burada şampiyonluk sahada kazanılmıyor' diye. Bu sezon... Siz hiç 90 puan alamadınız. Alamazsınız da.

AZİZ YILDIRIM: "Ben 60 puan toplayayım ama şampiyon olalım. Çünkü tarih, şampiyonları yazar."

YILDIRIM: KATKIM 66 MİLYON EURO

AZİZ YILDIRIM: Benim kattığım mal varlığının değeri 600 milyon euro.

ALİ KOÇ: 300 milyon euro, size verelim.

AZİZ YILDIRIM: Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim.

MOU'YA AÇTIKTAN PARA MI VERDİNİZ?

ALİ KOÇ: Biz Mourinho ile 12'ye anlaştık. Açıktan para vermişler diyorsunuz Aziz Yıldırım: Ben demedim. Ben 12 milyon mu demişim? Siz 10'a aldık diye açıklama yaptınız.

AZİZ YILDIRIM: Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok.

ALİ KOÇ: Adam aptal mı diyorsunuz.

AZİZ YILDIRIM: İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye.

ALİ KOÇ: Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor.

AZİZ YILDIRIM: Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım.

ALİ KOÇ: Ben size çok şeyden teşekkür ederim.

AZİZ YILDIRIM: 9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim.

ALİ KOÇ: Siz anlaştık dediniz.

AZİZ YILDIRIM: Ben gittim görüştüm. Diğer aday Sadettin Bey beni aradı görüştüm' dedi. '3 adayız ama Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var' dedim. 'Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel' dedim. O da 'Olur' dedi. Önder, Mendes ile Portekiz'de görüştüler. Evrağı verdik, hazırladılar her şeyi siz devreye girdiniz.

ALİ KOÇ: Biz önce devreye girmiştik.

'28 ŞAMPİYONLUK YAZISINI OKUDUM'

AZİZ YILDIRIM: Galatasaray Başkanı size salladı. Ben çıktım adama "Sine ikili" dedim. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil Ali Bey. Ben çıktım konuşma yaptım. Nihat Özdemir'e 28 şampiyonluğu sordum, 'Ali Bey bize bir mektup yazdı, okusan sen de onu vermezsin' dedi.

NEDEN CANLI YAYINI KABUL ETTİNİZ?

ALİ KOÇ: Merak ettim neden bir anda canlı yayın teklifimizi kabul ettiniz? Dışarısı da Kurtlar Vadisi gibi...

AZİZ YILDIRIM: Çağrı yaptığın için geldim. Bugünkü son çağrın üzerine televizyona geldim.

ALİ KOÇ: Ben seçildikten sonra sizi bir daha görmedim.

AZİZ YILDIRIM: Basketbolu bize verin dedim. Çırağan Sarayı'nda söyledim.

ALİ KOÇ: Biz sizinle 6 sene çalıştık. Siz başkandınız ben yöneticinizdim. Şunu sormak istiyorum; 3 Temmuz'dan bu yana yaşananlara siz de isyan ediyorsunuzdur. Toplanan puanlara bakın, haksızlık bu.

AZİZ YILDIRIM: Ben zaten anti- fenerbahçe için mücadele vermeye geldim.

'AZİZ YILDIRIM'IN KREDİSİ TÜKENDİ'

ALİ KOÇ: Teşekkür ederim bugün aradığınız için. Keşke daha sık görüşebilseydik, keşke size daha sık danışabilseydik. Geldiğimiz nokta itibarıyla, benim için Aziz Yıldırım'ın kredisi tükendi. Eminim ki benim kredim de sizde tükenmiştir. Seçim bitsin, bir yemek yiyelim.