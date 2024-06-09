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Daha yeni başlıyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, finansal olarak kulübü iyi bir yere getirdiklerini söyledi ve "Biz devasa bir gücüz. 6 seneyi beraber geçirdik. Bana sorarsanız futbol dışında 6 senede geldiğimiz nokta itibarıyla çok önemli mesafeler kat ettik, özellikle finans ve strateji konularında. 'Bu kulüp batmış' sözlerinden çıkıp geçen seneki takımı kuruyorsak doğru yoldayız. Daha yeni başlıyoruz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Daha yeni başlıyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, finansal olarak kulübü iyi bir yere getirdiklerini söyledi ve "Biz devasa bir gücüz. 6 seneyi beraber geçirdik. Bana sorarsanız futbol dışında 6 senede geldiğimiz nokta itibarıyla çok önemli mesafeler kat ettik, özellikle finans ve strateji konularında. 'Bu kulüp batmış' sözlerinden çıkıp geçen seneki takımı kuruyorsak doğru yoldayız. Daha yeni başlıyoruz" dedi.

SADECE BANA GÜVENİN

Ali Koç: "Sadece güvenmenizi istiyorum. Güvenmemeniz için çok sebep olabilir, onun için çok mahcubum, çok mahcubuz. Bu öyle bir mahcubiyet ki 3 sene sonra ifade ettiğim hayallerimin de fitilini ateşleyen bir mahcubiyet. 'İyi ki Ali Başkan ile devam ettik' dedirteceğim size! Zincirleri kırıp ulusal ve uluslararası başarıları hep birlikte kazanacağız!"

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