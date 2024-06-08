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Kostic derbisi

Fenerbahçe ile Galatasaray, Juventus forması giyen Filip Kotic için karşı karşıya geldi. İki kulübün de İtalyan ekibine kısa süre içinde teklif yapacağı vurgulandı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Kostic derbisi

Her transfer döneminde olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile Galatasaray yine karşı karşıya geldi. Geçen sezon Zaha, Fred, Tete ve Szymanski'de birbirine rakip olan Fenerbahçe'yle Galatasaray, bu defa Filip Kostic için düelloya tutuştu. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; iki ezeli rakip, Juventus forması giyen Sırp oyuncu için harekete geçti. Haberde; Kostic'in Allegri'nin kontenjanından dolayı Juventus'ta kaldığı ancak Motta'nın gelmesinin ardından takımdan ayrılacağı vurguladı. Haberin içeriğinde ise; "Galatasaray ve Fenerbahçe Kostic'le ilgileniyor ancak Suudi Arabistan'dan da bazı takımlar Kostic'e ilgisi var. Juventus'un 10 milyon euro bandında bir beklentisi var" denildi. 2026'ya kadar Juve'yle sözleşmesi olan Kostic'in değeri 6.5 milyon euro.

15 ASİST YAPTI

2022 yılından bu yana Juventus forması giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İtalyan ekibinde 87 maçta forma giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

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