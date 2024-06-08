FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, transfer operasyonu için kolları sıvadı. Büyük bir titizlikle çalışan Portekizli hoca, kadro planlamasını oluşturmaya başladı. Transfer istediği mevkileri belirleyen Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. Hücum hattına nokta atışı bir takviye planlayan dünyaca ünlü hoca, Galatasaray'ın uzun süredir listesinde yer alan yıldız futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 19:45
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Geçtiğimiz gün Portekiz basınında, Galatasaray'ın Rafa Silva için teklif yaptığı belirtilmişti.
Haberde Galatasaray'ın Silva'ya 3 milyon euro ve imza parasıyla birlikte 2 yıl için toplam 7 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu öne sürülmüştü.
Portekiz basınından Rafa Silva transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Rafa Silva'yı istediği belirtildi.
Ntvspor'un Jornal de Notícias'tan derlediği habere göre, Mourinho'nun talebi üzerine Fenerbahçe'nin de Rafa Silva yarışına girebileceği ifade edildi.
Rafa Silva geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 52 maça çıktı.
31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 15 asistlik katkı verdi.
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