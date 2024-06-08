FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

Geçtiğimiz gün Portekiz basınında, Galatasaray'ın Rafa Silva için teklif yaptığı belirtilmişti.

Haberde Galatasaray'ın Silva'ya 3 milyon euro ve imza parasıyla birlikte 2 yıl için toplam 7 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu öne sürülmüştü.