Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, transfer operasyonu için kolları sıvadı. Büyük bir titizlikle çalışan Portekizli hoca, kadro planlamasını oluşturmaya başladı. Transfer istediği mevkileri belirleyen Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. Hücum hattına nokta atışı bir takviye planlayan dünyaca ünlü hoca, Galatasaray'ın uzun süredir listesinde yer alan yıldız futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 19:45
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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

Süper Lig'de tamamlanan sezonda müthiş bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

Her iki takımda da gözler artık transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. İki ekip de transferlerde iddialı hamleler yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

Galatasaray'ın transfer operasyonunda özellikle öne çıkan futbolculardan biri de bonservisi elinde bulunan Rafa Silva olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

Geçtiğimiz gün Portekiz basınında, Galatasaray'ın Rafa Silva için teklif yaptığı belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

Haberde Galatasaray'ın Silva'ya 3 milyon euro ve imza parasıyla birlikte 2 yıl için toplam 7 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

Portekiz basınından Rafa Silva transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Rafa Silva'yı istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

Ntvspor'un Jornal de Notícias'tan derlediği habere göre, Mourinho'nun talebi üzerine Fenerbahçe'nin de Rafa Silva yarışına girebileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Portekiz basını duyurdu

Rafa Silva geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 52 maça çıktı.

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