TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!

Tecrübeli hocanın gelişinin ardından birçok futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılırken bu konuda ilk sırada Robert Lewandowski yer alıyordu.

"LEWANDOWSKI İLE İLGİLENİYOR MUSUNUZ?"



Her zaman çok fazla söylenti çıkar. Biliyorum, F.Bahçe'de de durum farklı değil ama gerçek şu ki, transfer piyasasında tek bir oyuncu hakkında hiç konuşmadım.