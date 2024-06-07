TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile imzalanan 2 yıllık sözleşme sonrası gözler transferlere çevrildi. Portekizli hoca, adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski hakkında ülke basınına konuştu. İşte Mourinho'nun sözleri... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ HABERLER
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Şükrü Saraçoğlu'nda düzenlenen imza törenine sarı-lacivertli taraftarlardan yoğun ilgi vardı.
Portekizli hoca da bu ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Tecrübeli hocanın gelişinin ardından birçok futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılırken bu konuda ilk sırada Robert Lewandowski yer alıyordu.
MOURINHO'DAN LEWA AÇIKLAMASI!
Alman basını fussballeuropa'da yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Mourinho'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
"LEWANDOWSKI İLE İLGİLENİYOR MUSUNUZ?"
Her zaman çok fazla söylenti çıkar. Biliyorum, F.Bahçe'de de durum farklı değil ama gerçek şu ki, transfer piyasasında tek bir oyuncu hakkında hiç konuşmadım.
Önce kadronun bir analizi yapılmalı, sonra olası takviyeler hakkında konuşmalıyız:
Her şey projeyle ilgili, bulmak istediğim istikrarla ilgili ve şimdi biraz da ihtiyacımız olan profillere doğru ilerliyoruz.
Lewandowski'nin Barcelona ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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