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TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile imzalanan 2 yıllık sözleşme sonrası gözler transferlere çevrildi. Portekizli hoca, adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski hakkında ülke basınına konuştu. İşte Mourinho'nun sözleri... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ HABERLER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 13:58
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MEHMET CEM ÇAKIR
TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!

Fenerbahçe yeni sezon öncesi başkan Ali Koç yönetiminde Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!

Şükrü Saraçoğlu'nda düzenlenen imza törenine sarı-lacivertli taraftarlardan yoğun ilgi vardı.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!

Portekizli hoca da bu ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!

Tecrübeli hocanın gelişinin ardından birçok futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılırken bu konuda ilk sırada Robert Lewandowski yer alıyordu.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!

MOURINHO'DAN LEWA AÇIKLAMASI!

Alman basını fussballeuropa'da yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Mourinho'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!

"LEWANDOWSKI İLE İLGİLENİYOR MUSUNUZ?"

Her zaman çok fazla söylenti çıkar. Biliyorum, F.Bahçe'de de durum farklı değil ama gerçek şu ki, transfer piyasasında tek bir oyuncu hakkında hiç konuşmadım.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!

Önce kadronun bir analizi yapılmalı, sonra olası takviyeler hakkında konuşmalıyız:

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!

Her şey projeyle ilgili, bulmak istediğim istikrarla ilgili ve şimdi biraz da ihtiyacımız olan profillere doğru ilerliyoruz.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan Robert Lewandowski açıklaması!

Lewandowski'nin Barcelona ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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