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Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hırvatistan Milli Takımı’na ziyarette bulundu. Deneyimli teknik adam ziyaretinde Luka Modric ve Dominik Livakovic ile sohbet etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 20:07
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Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Lizbon'da olan Hırvatistan Milli Takımı'nı ziyaret etti. Yarın oynanacak Portekiz - Hırvatistan hazırlık karşılaşması öncesi teknik direktör Zlatko Dalic ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam Mourinho, Hırvat oyuncularla da kısa bir buluşma fırsatı verdiği için ona teşekkür etti. Ziyarette Real Madrid'in kaptanı Luka Modric ve Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile sohbet eden 61 yaşındaki Portekizli deneyimli çalıştırıcı, teknik ekipten Mario Mandzukic ile de samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Aynı zamanda Jose Mourinho; Domagoj Vida, Mateo Kovacic ve Sime Vrsaljko ile de selamlaştı.

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