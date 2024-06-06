Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Süper Lig'de Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından yeni sezon öncesi büyük bir heyecan yaşanmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde Portekizli hocanın gelişinin transferde de büyük bir etkisi olacak gibi duruyor. Adı bir süredir Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu için Mourinho devreye girerek o ismin Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde çalışmalara başladı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 09:49 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 09:51
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 99 gol atmış ve deplasmanda hiç mağlup olmamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırırken, takımı Jose Mourinho'ya emanet etti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Basın toplantısı düzenlenen ve 2 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli çalıştırıcı, burada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

61 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok. Fenebahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir kadro kuracağız.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor." ifadeleriyle güven verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

F.Bahçe yapacağı takviyelerle birlikte gelecek yıl şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da önem taşıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Gelecek yıl yabancı sınırının 12'ye düşecek olması sebebiyle yol ayrımına gidilecek oyuncular da ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Hali hazırda 16 yabancısı bulunan F.Bahçe, transferler için en az 5 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Bu doğrultuda Miha Zajc, Luan Peres, Lincoln, Ryan Kent, Joao Pedro ve Miguel Crespo gibi isimler öne çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Bu futbolculardan çıkmak isteyen F.Bahçe, hem yeni transferlere kaynak oluşturmak hem de bütçede dengede kalmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte Kanarya, transfer çalışmalarına da hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine olan o futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

F.BAHÇE'DEN THURAM BOMBASI!

Orta sahada Fred'in yanına partner arayan F.Bahçe, G.Saray'ın istediği Khephren Thuram için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

23 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 1 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 232 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

KHEPHREN THURAM KİMDİR?

Khephren Thuram, 26 Mart 2001'de İtalya'nın Reggio Emilia kentinde dünyaya geldi. Futbola ACBB Jugend altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

2016 yazında Monaco altyapısına transfer olduktan sonra sırasıyla U19 ve A takımda forma giydi.

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