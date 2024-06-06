TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!
Süper Lig'de Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından yeni sezon öncesi büyük bir heyecan yaşanmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde Portekizli hocanın gelişinin transferde de büyük bir etkisi olacak gibi duruyor. Adı bir süredir Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu için Mourinho devreye girerek o ismin Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde çalışmalara başladı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 09:49 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 09:51
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61 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi.
Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok. Fenebahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir kadro kuracağız.
Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor." ifadeleriyle güven verdi.
F.Bahçe yapacağı takviyelerle birlikte gelecek yıl şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.
Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da önem taşıyor.
Gelecek yıl yabancı sınırının 12'ye düşecek olması sebebiyle yol ayrımına gidilecek oyuncular da ortaya çıktı.
Hali hazırda 16 yabancısı bulunan F.Bahçe, transferler için en az 5 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak.
Bu doğrultuda Miha Zajc, Luan Peres, Lincoln, Ryan Kent, Joao Pedro ve Miguel Crespo gibi isimler öne çıktı.
Bu futbolculardan çıkmak isteyen F.Bahçe, hem yeni transferlere kaynak oluşturmak hem de bütçede dengede kalmak istiyor.
Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte Kanarya, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine olan o futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...
F.BAHÇE'DEN THURAM BOMBASI!
Orta sahada Fred'in yanına partner arayan F.Bahçe, G.Saray'ın istediği Khephren Thuram için harekete geçti.
23 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 1 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 232 dakika sahada kaldı.
KHEPHREN THURAM KİMDİR?
Khephren Thuram, 26 Mart 2001'de İtalya'nın Reggio Emilia kentinde dünyaya geldi. Futbola ACBB Jugend altyapısında başladı.
2016 yazında Monaco altyapısına transfer olduktan sonra sırasıyla U19 ve A takımda forma giydi.
2019'da sözleşmesinin bitmesinin ardından Nice'e bedelsiz bir şekilde imza attı.
Kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...
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