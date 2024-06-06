TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!

61 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi.

Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok. Fenebahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir kadro kuracağız.