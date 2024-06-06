Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Jose Mourinho liderliğinde yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'ya, Talisca ve Mane transferlerinde dev bir müjde geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 18:21
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Kanarya'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

99 puan toplayan ve 99 gol atarak kırılmadık rekor bırakmayan Kartal, yine de Galatasaray'ın arkasında kalınca veda kaçınılmaz oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

İsmail Kartal'a teşekkür ederek yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline yorumcu olarak katılan Jose Mourinho, burada yaptığı tanıtımla Fenerbahçe'nin ismini de tüm dünyaya yeniden duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Ardından İstanbul'a gelen ve kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atan Jose Mourinho'ya eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni düzenlendi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Yaklaşık 30 bin taraftarın akın ettiği imza töreninde, Portekizli teknik adam taraftarları heyecanlandıran açıklamalara da imza attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Mourinho "Bu forma benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim." diyerek, taraftarların yeni sezonu iple çekmesine neden oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imzasının ardından en çok tartışılan konulardan birisi de maaş konusuydu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Aziz Yıldırım Mourinho ile 15 milyon euroya anlaştıklarını belirtirken, mevcut başkan Ali Koç Portekizli teknik adamın maaşının 12 milyon euro olduğunu açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Ayrıca Jose Mourinho'nun sözleşmesinde bazı bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

GÖZLER TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından nasıl bir transfer politikası izleneceği de merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Mevcut kadroyu korumayı planlayan yönetim, 3-4 yıldız takviyesiyle de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir kadro kurma hedefi içerisinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Ancak yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşmesi sarı lacivertlileri biraz zorlayacak. Mourinho, bu konu hakkında da 'Bunları çözmek için buradayım' diyerek taraftara rahat nefes aldırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

GİDECEKLER BELİRLENİYOR

Fenerbahçe sezon başında 10'un üzerinde isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Bunların başında kiralık gönderilen isimler geliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Kanarya; Joao Pedro, Crespo ve Lincoln Henrique ile yola devam etmeyecek. Ayrıca Samet Akaydin ve Umut Nayir de kadroda tutulmayı planlanmayan oyuncular arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Mevcut kadrodan ise Ryan Kent, Miha Zajc, Serdar Aziz, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş topun ağzındaki isimler.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

YILDIZ YAĞACAK

Fenerbahçe takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesinin ardından ise transferde resmi imzalara geçmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Kanarya'da gündemdeki isimlerden ikisine ise kulüplerinden onay çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

MANE VE TALISCA MÜJDESİ!

Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında Al Nassr'dan Sadio Mane ve Anderson Talisca bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Takvim'in haberine göre, sportif direktör olarak Hierro ile anlaşan Suudi Arabistan ekibi, takımı da yenilemeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!

Buna göre Hierro; Mane, Talisca, Laporte, Telles ve Fofana'yı takımda düşünmüyor.

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