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Real Madrid'in kaptanı Fener'e

Mourinho sözleşmesi sona eren Nacho’yu Fenerbahçe’ye çağırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Real Madrid'in kaptanı Fener'e

Transferde tüm gözlerin üzerine çevrildiği Fenerbahçe için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyası, Real Madrid'in kaptanı Nacho Fernandez'in Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı. elgoldigital.com'un haberine göre, savunmada sıkıntı yaşamak istemeyen Mourinho, eski öğrencisi Nacho'yu sarı-lacivertli kulübe davet etti. Haberde, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoperle Suudi Arabistan ve MLS takımlarının da ilgilendiği ancak yıldız futbolcunun bu ülkelerde oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Nacho'nun Avrupa'da kalarak üst düzeyde futbol oynamaya devam etmek istediği, bu nedenle Mourinho ile çalışmayı seçebileceği vurgulandı.

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