FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Rahem Sterling ile anlaşma tamam!
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler başladı. Sarı-lacivertliler Jose Mourinho'nun özellikle hücumda hızlı oyuncular istemesinin ardından gündeme gelen Sterling konusunda sevindirici haber geldi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Kadrosuna bazı yıldız isimleri katması beklenen Fenerbahçe için Raheem Sterling iddiası ortaya atıldı.
Chelsea, Raheem Sterling'i 2022-23 sezonu başında Manchester City'den 56.2 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
29 yaşındaki kanat oyuncusunun Chelsea ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Geride bıraktığımız sezonda 43 maça çıkan Sterling 10 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.
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