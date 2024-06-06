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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Rahem Sterling ile anlaşma tamam!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler başladı. Sarı-lacivertliler Jose Mourinho'nun özellikle hücumda hızlı oyuncular istemesinin ardından gündeme gelen Sterling konusunda sevindirici haber geldi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 09:28
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Rahem Sterling ile anlaşma tamam!

İsmail Kartal sonrası teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirilirken, Fenerbahçe'nin yapacağı transferler şimdiden merak konusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Rahem Sterling ile anlaşma tamam!

Kadrosuna bazı yıldız isimleri katması beklenen Fenerbahçe için Raheem Sterling iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Rahem Sterling ile anlaşma tamam!

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Raheem Sterling ile prensip anlaşmasına vardı.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Rahem Sterling ile anlaşma tamam!

Chelsea, Raheem Sterling'i 2022-23 sezonu başında Manchester City'den 56.2 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Rahem Sterling ile anlaşma tamam!

29 yaşındaki kanat oyuncusunun Chelsea ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Rahem Sterling ile anlaşma tamam!

Geride bıraktığımız sezonda 43 maça çıkan Sterling 10 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

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