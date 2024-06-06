FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gündeme dair ve transfere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç'un bazı sözlerinde Davinson Sanchez, Szymanski ve Tete bölümü manşetlere taşındı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Mourinho'nun Fenerbahçe'de bildiği oyuncular var. Szymanski'ye özel bir ilgisi var. Feyenoord'da oynarken onu çok zorlamış.
Szymanski, Mourinho'nun takımını hırpalamış. 30 artı gole katkısı oldu. Benim en beğendiğim tarafı komple defansif ofansif.
İpince de bir çocuk. Szymanski'yi Galatasaray alıyordu, Mikonos'tan uçağa bindirdi İstanbul'a getirdiler.
Menajeri ondan habersiz yaptıkları için çıldırdı. Biz iyi ki transfer etmişiz. Ekonomik açıdan da çok katkısı olacaktır.
Davinson Sanchez bize önerildi, ben çok beğeniyorum.
Bizim iki stoperimiz Becao ve Djiku'nun toplam maaşı Davinson'un altında.
Biz Zaha'yı 1 sene öncesinden istedik. Ne paralar verildiğini biliyorum.
Açıklanan paraları da biliyoruz. Tete ve Ndombele bize önerildi.
Tete için Shakhtar'ı aradık "Bizim oyuncumuz, pazarlığa bile girişmeyin" dediler. Bunları çalım gibi gösterdiler.
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