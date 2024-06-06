FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Szymanski, Mourinho'nun takımını hırpalamış. 30 artı gole katkısı oldu. Benim en beğendiğim tarafı komple defansif ofansif.

Menajeri ondan habersiz yaptıkları için çıldırdı. Biz iyi ki transfer etmişiz. Ekonomik açıdan da çok katkısı olacaktır.