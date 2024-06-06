Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gündeme dair ve transfere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç'un bazı sözlerinde Davinson Sanchez, Szymanski ve Tete bölümü manşetlere taşındı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 11:16
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması gündemdeki yerini korurken sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç'un açıklamalarının bir kısmı şöyle:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Mourinho'nun Fenerbahçe'de bildiği oyuncular var. Szymanski'ye özel bir ilgisi var. Feyenoord'da oynarken onu çok zorlamış.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Bazı hocalar piyasayı değil de oynadıkları oyuncuları, rakip oyuncuları çok iyi bilirler.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Szymanski, Mourinho'nun takımını hırpalamış. 30 artı gole katkısı oldu. Benim en beğendiğim tarafı komple defansif ofansif.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

İpince de bir çocuk. Szymanski'yi Galatasaray alıyordu, Mikonos'tan uçağa bindirdi İstanbul'a getirdiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Menajeri ondan habersiz yaptıkları için çıldırdı. Biz iyi ki transfer etmişiz. Ekonomik açıdan da çok katkısı olacaktır.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Davinson Sanchez bize önerildi, ben çok beğeniyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Bizim iki stoperimiz Becao ve Djiku'nun toplam maaşı Davinson'un altında.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Biz Zaha'yı 1 sene öncesinden istedik. Ne paralar verildiğini biliyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Açıklanan paraları da biliyoruz. Tete ve Ndombele bize önerildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!

Tete için Shakhtar'ı aradık "Bizim oyuncumuz, pazarlığa bile girişmeyin" dediler. Bunları çalım gibi gösterdiler.

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