Jose ile çok iyi işler yapacağız

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takım kampında sarı-lacivertlilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesine ihtimal bile vermediğini belirten Sebastian Szymanski, şunları söyledi: "The Special One (Özel biri). Futbolda çok büyük bir figür. Onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. Beraber çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum.

DEĞERİNİ BULACAK

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından bunu saklamıyorum, Nicola Zalewski (Roma'nın sol beki) ile transferi konuştum. Bize transfer olması için ikna etmeye çalışıyorum (Gülerek). Türk futboluna uyum sağlayacağını ve hak ettiği değeri bulacağını düşünüyorum. Böyle büyük bir insanın kulübe gelmesinden sonra Fenerbahçe'de kalırsam hiçbir şey kaybetmem."

HER ŞEYİ YAPTIK OLMADI

Szymanski, kaçan şampiyonlukla alakalı ise şunları söyledi: "Bu sezon başarılı sayılabilir ama şampiyonluğu alamadık. Tarihte ilk defa 99 puan aldık fakat, şampiyonluğu kazanamadık. Sezonun tam anlamıyla başarılı olmadığını hissedebildiğimiz tek nokta bu. Her şeyi yaptık ama maalesef olmadı."

BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

Transferiyle alakalı konuşan Polonyalı yıldız, "Şu anda geleceğimin nasıl olacağını söyleyemem. Benim odak noktam milli takım. Göreceğiz, her şey olabilir. Hiçbir şeyden asla emin olamazsınız" açıklamasını yaptı.