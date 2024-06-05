FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine yeni cevap

Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un telezvizyona çıkma davetini bir kez daha reddetti.

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.

Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır.

Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."