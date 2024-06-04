İlklerin adamı Jose Mourinho

Fenerbahçe'ye 2 yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho, çalıştırdığı kulüplerde ilkleri başarmasıyla nam salmış bir isim... 2001-02'de Porto'nun başına geçen Portekizli teknik adam, kısa sürede birçok başarıya imza attı. Porto'yla üst üste iki defa lig şampiyonu olan Jose, Portekiz ekibine 2003'te UEFA Kupası'nı 2004'te de Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırdı. Ardından gittiği Chelsea'ye de bir ilki yaşattı.Yılın teknik direktörü unvanıyla Chelsea'nin başına geçen Mourinho, İngiliz ekibini 50 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırdı. 2008'de ise bu kez İnter'in başına geçti ve ilk sezonunda Milano ekibini şampiyon yaptı. Bir sonraki sezon ise İnter'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. İnter'in ardından Real'e giden Jose, Barcelona hegemonyasını yıktı ve eflatun-beyazlılara 22 sene sonra İspanya Kral Kupası'nı kazandırdı. Jose'nin kariyerinde kupa kazanamadığı tek kulüp ise Tottenham oldu.