Fenerbahçe'de o yıldızın Jose Mourinho mutluluğu!

Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesine en çok Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred sevindi...

Manchester United'da birlikte çalıştığı Portekizli teknik adamı bir baba figürü olarak gören sambacının Pazar günü Jose'yle bir görüşme yaptığı da belirtildi.