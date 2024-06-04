Fenerbahçe'de o yıldızın Jose Mourinho mutluluğu!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına kısa süre önce Jose Mourinho'nun geçmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından yapılacak kadro planlamaları merak konusu olurken Kanarya'da o yıldızın Portekizli hocanın göreve gelmesinden çok büyük mutluluk duyduğu aktarıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 12:14
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Bu gelişme çok büyük yankı uyandırırken şimdi gözler takımda yapılacak kadro planlamalarına çevrildi.
Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından sarı-lacivertlilerde pek çok futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor.
Fenerbahçe'de o oyuncunun ise Portekizli hocadan dolayı büyük mutluluk duyduğu aktarıldı.
Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesine en çok Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred sevindi...
Manchester United'da birlikte çalıştığı Portekizli teknik adamı bir baba figürü olarak gören sambacının Pazar günü Jose'yle bir görüşme yaptığı da belirtildi.
İkilinin ilerleyen süreçte Fenerbahçe'de nasıl bir uyum sergileyecekleri merak konusu haline geldi.
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