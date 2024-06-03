Haberler Fenerbahçe Sadio Mane iddiası geldi

Sadio Mane iddiası geldi

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birinin de Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane olduğu iddia edildi. Avrupa'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla Jose Mourinho'nun bir görüşme gerçekleştireceği ve Fenerbahçe'ye davet edeceği belirtildi. Al Nassr ile 2026'ya kadar kontratı olan Mane bu sezon 46 maçta 19 gol-11 asist üretti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Sadio Mane iddiası geldi
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birinin de Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane olduğu iddia edildi. Avrupa'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla Jose Mourinho'nun bir görüşme gerçekleştireceği ve Fenerbahçe'ye davet edeceği belirtildi. Al Nassr ile 2026'ya kadar kontratı olan Mane bu sezon 46 maçta 19 gol-11 asist üretti.
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