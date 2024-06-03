Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, dün saat 14.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Portekizli teknik adam ile birlikte başkan Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco da geldi. Jose Mourinho, ardından alana gelerek kendisini karşılayan taraftarları selamladı. Kafile sonrasında ise helikopter ile alandan ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti. Jose Mourinho ve Başkan Ali Koç, saat akşam saatlerinde ise Ülker Stadı'na geldi.

SİZDEN BİRİYİM

Başkan Ali Koç ile Jose Mourinho, saat 19.07'de taraftarın önüne çıkış yaptı. 61 yaşındaki teknik adam teşekkür ederek sözlerine başladı ve şunları söyledi: "Sizlerden aldığımız his çok iyi. Adım Fenerbahçe'yle geçtiğinden bu yana sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür ama ben öncesinde hissediyorum. Bu tişörtü aldığım andan ibaren bende sizden biriyim, bu forma benim bir derim, kemiğim gibi.

HİSSEDİYORUM

Futbol sizler, bizler için bir tutkudur ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim. Sizler çok büyük taraftar grubusunuz bunu tüm kalbimle söylüyorum. Türk futbolunu, Türkiye ligini geliştirmek için burada çalışmak istiyorum. Ne Türkiye futbolu ne de Türkiye Ligi'ni geliştirmek... Asıl önemli olan Fenerbahçe... Son olarak şu dakikadan itibaren, imza atacağım andan itibaren emin olabilirsiniz ki sizin hayalleriniz benim hayallerim."

KAPILAR 17.00'DE AÇILDI

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlediği Jose Mourinho için taraftarlara bir gün öncesinde çağrı yapmıştı. Dün taraftarlar stada akın etti. Sarı-lacivertli kulüp, 19.00'daki imza töreni için kapıları saat 17.00'de açtı.

BUGÜN SORULARI YANITLAYACAK

Dün, Ülker Stadı'nda görkemli bir törenle kendisini sarı- lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Jose Mourinho, bugün basının karşısına çıkacak ve soruları yanıtlayacak. Fenerbahçe de sosyal medya hesabından "Jose Mourinho, yarın (bugün) saat 14.00'te 1907 tribününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır" bilgisini paylaştı.

YENİ EVİM

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, imza töreni öncesinde helikopterden İstanbul Boğazı'nın ve Ülker Stadı'nın bir videosunu paylaşıp, "Yeni evim" mesajını yazdı. İngiliz efsane Rio Ferdinand da Jose Mourinho'nun bu paylaşımına "Yakında görüşürüz" yorumunu yaptı.

BİZDEN BİRİ

Fenerbahçe, Mourinho'nun Ülker Stadı'na helikopterden baktığı fotoğrafını paylaştı ve "Bizden biri" notunu düştü.

BELLINGHAM'DA TEŞEKKÜR

Bellingham, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutlamasının ardından Jose Mourinho'yla annesinin bir fotoğrafını çekti. Yıldız oyuncu, o anı; "Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi" dedi.

FENERBAHÇE'YE GELİYORSUN

Jose, Bellingham'a, "Gelecek sezon F.Bahçe'ye karşı oynarsanız sakin olun. Sakin ol" dedi. Ardından da İngiliz yıldızı F.Bahçe'ye davet etti ve "Şimdi F.Bahçe'ye geliyorsun" ifadesini kullandı.

EN İYİ 5 HOCADAN BİRİ

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun imza töreninde şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz adına çok önemli bir gün. Tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir. Jose Mourinho'ya milyonlarca Fenerbahçe taraftarı adına hoş geldin diyorum. Kendisi tartışmasız yaşayan hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü ilk 5 hocadan bir tanesi. Fenerbahçe'mizin şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir."

FENERBAHÇE'Yİ TANITTI

Ali Koç, "Mourinho, Londra'da final öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe'mizin olağanüstü tanıtımını yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Herkesin istisnasız ve milyonlarca Fenerbahçelinin Fenerbahçe'ye hizmet etmek tek hedefidir. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Sezonu beklemek hepimiz için zor. Heyecanımız umudumuz sonsuz Allah yar ve yardımcımız olsun. "

TARAFTARI SELAMLADI

Jose Mourinho, imzayı attıktan sonra, başkan Ali Koç'la birlikte tribünleri gezerek taraftarları selamladı.

BAŞARDI DEDİRTMEK İSTİYORUM

Ali Koç, Mourinho'nun F.Bahçe'yi tercih etmesini şu sözlerle açıkladı: "Neden biz, diye sordum. 'Türkiye'de tek hedefim şampiyon olmak değil. Avrupa'da başarılı olup orada da başardı dedirtmek için geliyorum.' dedi. Biz getireceğiz dersek getiririz."

JOSE'YE PANKART

Fenerbahçe, Jose Mourinho için özel pankart hazırlattı ve üstüne Portekizli teknik adamın fotoğrafıyla birlikte, "Özel biri, dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'ye hoş geldin" notunu yazdı.

PARTİ BAŞLASIN

Mourinho'nun sabah saatlerinde videosunu paylaşan sarı-lacivertliler, "Parti başlasın" diyerek ünlü teknik adamın İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Jose Mourinho tribünleri dolduran 30 bin Fenerbahçe taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi.