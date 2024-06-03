Fenerbahçe'de Jose Mourinho basın toplantısında soruları cevaplıyor | CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho kendisi için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Jose Mourinho için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

"Aziz Yıldırım 'Mourinho ile benim sayemde anlaştılar' dedi. Bu konunun aslı nedir?"

ALİ KOÇ: ANLAŞTIM DEMEKLE OLMAZ

"Hocamıza müthiş bir hoş geldin kutlaması yaptık. Mourinho ve ekibi 'Böyle bir imza töreni yaşamadık' dediler. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir yaptığımız hiçbir transferle ilgili haber sızdırmadık, ıslak imzayı gördüğümüz zaman açıkladık. Sayın Yıldırım 'Anlaştım' dedi. Anlaştım demek iş bitti demek, öyle değildi."

MOURINHO: BENİMLE İLETİŞİME GEÇEN İLK KİŞİ...

"Stadyuma gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim, şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum. Çünkü kendimi böyle adlandırmak istiyorum. Benimle iletişime geçen ilk kişi Mario Branco'ydu."

"KİMSEDEN İZİN İSTEMEDİM"

"Kimseye bir şey sormama gerek yoktu. Aileme, özel dostlarıma, menajerime danışırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Sayın Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama bir izin almadım."

"Aziz Yıldırım başkan seçilirse, Jose Mourinho'nun görevi devam edecek mi?"

"Ben Fenerbahçe'nin Teknik Direktörüyüm. Evet, Fenerbahçe için çalışıyor olacağım. Ali Koç ve Mario Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi."

MARIO BRANCO: F.BAHÇE'YE EN İYİLER GELECEK

"Jose Mourinho'yla Fenerbahçe'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olan şeyler beni ilgilendiren şeyler değil. Başkanımızın sahip olduğu vizyon, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden birinin ilgisini çekmeyi başardı. Fenerbahçe'den en iyi işi yapmak için para alıyorum. En iyi teknik direktörler, en iyi oyuncular en iyi personeller getirmek için buradayım. Fenerbahçe'ye en iyileri getireceğim."